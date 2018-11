Djokovic, el látigo para los fuertes

Dentro de unos años, cuando se mire hacia atrás y se reconstruya el renacer asombroso de Novak Djokovic, se hablará de una ciudad que ocupa ya un espacio propio en el retorno del serbio, que hace cinco meses vencía en el verde de Wimbledon y levantaba definitivamente la cabeza, y estos días sigue disfrutando a orillas del Támesis y luciendo bíceps sobre el tapete del O2. Este año, no hay sitio que le haya visto ganar más a Nole que Londres, donde suma 12 victorias en 13 partidos –la final de Queen’s contra Marin Cilic, la única concesión– y este miércoles resolvió su segundo partido de la Copa de Maestros (6-4 y 6-1 a Alexander Zverev, en 1h 16m) para acariciar felizmente las semifinales, a falta del último pulso en la fase de grupos.

Tal vez no fue el día más brillante de Nole, pero tampoco le hizo falta más. Sin alardes, pero con la seguridad del que se sabe más fuerte que quien está al otro lado de la red, enseñó a Zverev qué se debe hacer en una pista y el alemán correspondió en sentido contrario, bajando los brazos y dejándose ir para no mancharse de barro. Y son unas cuantas veces ya. A Djokovic le bastaron unos pocos brillos y buen hacer (11 ganadores y 13 errores no forzados), mientras que el chico de 21 años renunció demasiado rápido, nada más ceder el primer parcial, y extendió la alfombra roja para engalanar el paso del número uno.

Era hasta este miércoles Zverev el único contendiente del Masters al que no dominaba Nole en los cruces particulares. Frente a los otros seis manda –25-22 a Roger Federer, 7-1 a Kevin Anderson, 16-2 a Marin Cilic, 5-2 a Dominic Thiem, 15-2 a Kei Nishikori y 9-1 a John Isner– y ahora también está por encima (2-1) del de Hamburgo, a quien trató de echar un capote ante los periodistas. “Sascha no se sintió muy bien, y yo no tuve un buen día”, introdujo con un resfriado. “Pero de alguna manera saqué fuerza cuando la necesitaba”, explicó, antes de pedir paciencia con la nueva hornada de la que se ha ido desmarcando Zverev. “Los jóvenes de la próxima generación tienen mucha calidad, así que no deberíamos ser tan duros con ellos. El futuro del juego está en buenas manos”, resolvió el de Belgrado.

Cabe recordar, además, que Djokovic (31 años y padre de dos hijos) también está por encima de los dos ausentes ilustres en esta edición del Masters de Londres: supera tanto a Rafael Nadal (27-25) como a Juan Martín del Potro (15-4).

Eventos, calidad y cantidad: “Son demasiados”

A lomos de una fabulosa racha que inició en julio, en la hierba de Londres –ascenso al número uno, 33 victorias y 2 derrotas, y cuatro trofeos más en su estantería–, el jerarca del circuito suma y sigue ahora en Greenwich, donde desea elevar su sexto título maestro para desmarcarse de Pete Sampras e Ivan Lendl, e igualar así a Federer. Este jueves (21.00, Movistar +D2), el suizo se juega el acceso a semifinales ante Anderson y antes (15.00) se miden Kei Nishikori y Dominic Thiem, este último con escasas opciones al haber cedido en los dos primeros duelos.

Al margen de la competición, Djokovic se refirió durante el turno ante los medios a la futura coexistencia de la nueva Copa Davis (del 18 al 24 de noviembre en su primera edición, en 2019), la Copa del Mundo planteada por la ATP (en enero, a partir de 2020) y la Laver Cup (exhibición que tuvo lugar el año pasado y este). El serbio, presidente del Consejo de Jugadores, emplazó a centrarse “en la calidad más que en la cantidad” y advirtió: “Tenemos la temporada más larga de todos los deportes y sol estamos añadiendo eventos. En tres o cuatro meses, son demasiados eventos. Tendremos que resolverlo”.