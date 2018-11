Federer se mete en un lío

En el O2 de Londres, más allá de la ferocidad actual de Novak Djokovic y el empuje del resto de rivales, Roger Federer lidia con su propio mito. El suizo, hexacampeón de la Copa de Maestros, pretende recuperar la gloria después de siete cursos de sequía en el torneo y de paso adornar un poco más su lustrosa carrera, alcanzado, en el caso de ganar otra vez, su título número 100 como profesional. En toda la historia, solo un tenista logró atrapar los tres dígitos, el estadounidense Jimmy Connors, con una cosecha definitiva de 109 premios.

Esa estela sigue Federer, que a sus 37 años conserva toda su esencia, aunque ofrece algunos síntomas de agotamiento que se han subrayado durante los tres últimos meses. John Millman y el calor le consumieron en Nueva York, después tropezó con Borna Coric en Shanghái y en París-Bercy fue neutralizado en el cuerpo a cuerpo con Djokovic, firmando un solo paréntesis victorioso en su tierra natal, Basilea. En julio, cedió contra todo pronóstico en Wimbledon, ante Kevin Anderson, y las sospechas de que no ha aterrizado del todo entonado en Londres se alimentaron de la derrota en el primer compromiso, frente a Kei Nishikori: 7-6 y 6-3, en 1h 17m.

Una carambola –las bajas de Juan Martín del Potro y la de última hora de Rafael Nadal– filtró al japonés en la cita maestra y este, que no derrotaba al suizo desde 2014 y en 2018 ya lo ha conseguido dos veces, le puso en una tesitura terminal cuando el evento apenas ha calentado motores: si Federer no vence el martes a Dominic Thiem –batido por el sudafricano Anderson en el estreno por 6-3 y 7-6– quedará eliminado en la fase de grupos. Es decir, de no ganar, el Masters perdería al hombre que más veces (16) lo ha disputado, el que más triunfos acumula (55) y el que más finales (10) ha jugado.

Por tanto, Federer está contra las cuerdas, lo que alimenta la sensación de que ha perdido el punto de incandescencia que le llevó a rubricar un 2017 extraordinario y un arranque de año magnífico, con el triunfo en Australia y el aderezo de haberse convertido en el jugador más veterano (36 años y 195 días) que gobierna el circuito. Hoy día, sin embargo, el suizo ha perdido chispa y lucidez, y la caída ante Nishikori constató que a pesar de ir dosificando fuerzas en los meses previos la recta final se le atraganta, como ya ocurriera hace un año. Entonces fue apeado en las semifinales por el belga David Goffin.

El cuarto tropiezo en el arranque

Ahora puede corregir el rumbo y enmendarse, pero deberá remar a contracorriente y ocurra lo que ocurra ya no podrá arrebatarle el número dos a Nadal antes de que se cierre este ejercicio. Se trata de la cuarta vez que Federer arranca la Copa de Maestros en falso. Previamente lo hizo en 2007 –contra Fernando González, y luego alzó el trofeo–, en 2008 –contra Gilles Simon, y después perdió otro partido y quedó ko– y en 2013 –Djokovic, despidiéndose más tarde en las semifinales–. Esta situación de aspereza, por tanto, no es nueva para él, capaz de revertir la circunstancia más adversa.

“Ya sabía que mi temporada no iba a ser exactamente como la del año pasado. Si vosotros lo pensabais es que quizás soñabais un poco…”, se dirigió a los periodistas el ganador de 20 grandes, que selló la noche con 56 errores no forzados y una amonestación del juez Damián Steiner (code violation) por lanzar una pelota en dirección a la grada: “Él pensó que estaba enfadado, pero no lo estaba. Ahora sí lo estoy porque he perdido”, contestó Federer, que perdió hace un mes contra Nishikori en Shanghái y no ha podido batir a un top-10 en sus cinco últimos compromisos ante un rival de la zona noble.