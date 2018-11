Libertad con cargos para los tres detenidos tras la batalla campal entre ultras del Hércules y el Castellón

La jueza María Luisa Carrascosa ha decretado la libertad provisional de los tres jóvenes que fueron detenidos el pasado domingo tras la batalla campal entre aficionados ultra del Hércules CF y el CD Castellón, según han informado fuentes jurídicas. Los detenidos, un aficionado del club alicantino y otros dos del equipo castellonense de entre 27 y 36 años, serán investigados por delitos de riña tumultuaria y lesiones.

El primero de ellos ha negado su participación en la pelea y ha señalado que únicamente pasaba por la zona cuando resultó agredido. Aunque ha admitido que es abonado de la entidad herculana y asiste a los partidos que el club blanquiazul disputa como local. “A él se lo encontró la policía inconsciente en el suelo y se lo tuvo que llevar una ambulancia”, ha explicado su abogada. El sospechoso, que presenta varios puntos de sutura por las heridas recibidas, no ha querido hacer declaraciones a la prensa.

Por su parte, los dos arrestados del CD Castellón, han abandonado el Palacio de Justicia de Alicante encapuchados, tras negarse a prestar declaración ante la magistrada y tratar de sortear a los periodistas. Tanto ellos como el otro detenido han sido reconocidos a lo largo de la mañana por especialistas forenses.

Mientras tanto, la policía sigue investigando si los dos bandos quedaron previamente en las redes sociales para pelearse y si tras ese enfrentamiento subyacen motivos ideológicos. Al parecer, los vándalos estaban adscritos a grupos ultra de signos opuestos: la Barricada Albinegra, por parte del Castellón, de extrema izquierda, y Curva Sur, vinculada a la extrema derecha.

El altercado, en el que participaron unas 60 personas de entre 20 y 40 años, se desencadenó sobre las tres de la tarde del domingo, antes del partido, en los alrededores del estadio Rico Pérez, y se saldó con tres detenidos y siete heridos, de los que tres tuvieron que ser hospitalizados.

Una pareja de la Policía Local de Alicante que se encontraba en la zona atendiendo un accidente de tráfico llegó a efectuar hasta 16 disparos para disolver la turba. “Venían hacia nosotros y tuvimos que replegarnos porque temíamos por nuestra integridad”, relató este lunes, durante una rueda de prensa, uno de esos agentes, Alejandro Ribeiro. “Se notaba que habían quedado por las redes sociales y exhibían una violencia muy notoria. A uno le estaban pateando la cabeza en el suelo".

Los ultras iban armados con bastones de madera, bengalas, protectores dentales y vestían de forma similar: con pasamontañas, capuchas y ropas de color oscuro, especialmente los aficionados provenientes de Castellón.

“No es habitual que decenas de personas de ambas aficiones se encuentren armados con palos tres horas antes de un encuentro de fútbol que no se disputaba desde hacía diez años y que no había sido declarado de alto riesgo porque no había antecedentes en ese sentido”, señala el concejal de Seguridad, José Ramón González. El edil está convencido de que los implicados habían utilizado "las redes sociales para encontrarse" porque estaban "preparados para la lucha".

La investigación judicial podría conllevar en las próximas semanas más imputaciones, pues la Policía Nacional y la Policía Local llegaron a identificar a otras 55 personas implicadas, 30 de ellas aficionadas del Castellón y otras 25 del Hércules. Independientemente de las acusaciones penales, la Comisión Nacional Antiviolencia podría acabar imponiéndoles multas de hasta 3.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos.