Piqué: “A Federer las piernas le dan para lo que le dan”

A las cinco de la tarde, el futbolista Gerard Piqué irrumpió trajeado en uno de los auditorios del edificio sur de Ifema, en Madrid, para la puesta de largo de la nueva Copa Davis que arrancará el próximo año en la capital española. En un acto pomposo, acorde a la magnitud del revolucionario cambio que él y el Grupo Kosmos implementarán a partir de 2019 y que acogerá la capital española los dos próximos cursos, el central del Barcelona expresó su satisfacción por poder materializar una idea que, aseguró, viene de lejos.

“Tuve un sueño hace mucho tiempo, que era crear un evento único. Quería que los jugadores pudieran representar a sus naciones en un evento único”, expuso. “En Orlando [donde el pasado verano las federaciones internacionales ratificaron la transformación del evento] hubo un punto de inflexión, el cambio de formato de una competición de 118 años de historia. Estoy muy orgulloso de que se pueda celebrar en Madrid, una ciudad conocida a nivel mundial, con infraestructuras como la Caja Mágica”, añadió.

El futbolista, de 31 años, compareció junto al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, la alcaldesa Manuela Carmena y el jefe de operaciones de la Federación Internacional de Tenis, Kelly Fairweather. En el turno de preguntas, al zaguero del Barça le preguntaron por al asunto más espinoso en torno a su proyecto, las fechas. En su primera edición, la nueva Davis se disputará del 18 al 24 de noviembre, lo que podría dificultar la presencia de algunas figuras. Roger Federer, ganador de 20 grandes, se desmarcó hace dos semanas y Novak Djokovic se mostró enigmático en Shanghái.

“Es una competición por equipos, así que es imposible que podamos hacer el cuadro perfecto para que vengan todos los jugadores top. Pero nosotros no pensamos individualmente. Obviamente queremos que estén las mejores raquetas, pero tenemos que centrarnos en la competición. Si tiene tanta historia es por el peso de las federaciones y no tanto por el de los jugadores”, esgrimió el presidente del grupo empresarial Kosmos. “Estáis muy preocupados en las grandes raquetas. Rafa podrá jugar, así que, ¿qué más quieres? Si el número uno juega… Tengo confianza en que llegaremos a un acuerdo”.

La edad del suizo y el viaje a Shanghái

Y continuó: “La semana perfecta no existe. Desde un punto de vista del jugador puede ser septiembre; desde el de un torneo quizá sea noviembre... Estamos intentando buscar algo que seduzca a todas las partes”.

Sobre las reticencias de Federer y Djokovic, manifestó: “Mi viaje a China no se debió a las declaraciones que hizo Novak, porque si las escuchas bien no dijo que no vaya a jugar. Fui por otras razones, por temas de inversores, sabiendo que había el parón internacional. Hablé con él porque es el presidente del Consejo de los Jugadores y espero que al final podamos llegar a un acuerdo. Soy positivo respecto a él. Y en cuanto a Federer, él está en un punto de su carrera en el que prioriza torneos muy emblemáticos porque tiene la edad que tiene y las piernas dan para lo que le dan. No es de los que históricamente más haya jugado la Davis, así que no esperábamos que pudiera jugar; si puede, fantástico... He hablado con gente de su entorno y no me han cerrado la puerta. Depende de las sensaciones que tenga. Y a lo mejor Suiza no se clasifica para la fase final”.

Sin problemas con el Barcelona

Al futbolista le plantearon también si los viajes que le exige el desarrollo del proyecto tenístico han molestado en el seno del Barcelona, y respondió: “No, no he hablado con el presidente [Josep Maria Bartomeu] sobre este asunto. Hablamos de muchos temas e incluso hay un negocio que forma parte del club, así que la mar de bien con el club, como siempre...”.

En el acto, que se extendió durante casi una hora, la alcaldesa Carmena celebró el acuerdo para que Madrid acoja el evento. “Esta es la ciudad del abrazo, de la acogida. ¡Qué buenos sueños tienes, Gerard...! Te queremos y te admiramos. Sigue soñando. Muchas gracias por esa idea que tuviste”. “El deporte es espectáculo pero, además, es un estímulo. Tenemos nuestra Caja Mágica, nuestro Open de tenis y ahora esta maravillosa competición. Es muy bueno que sea una nueva Copa Davis, porque Madrid está muy identificada con la capacidad de innovación y transformación”.