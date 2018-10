Nolaskoain, el morbo del derbi vasco

La madrugada del 21 de agosto, en plenas fiestas de Bilbao, la Ertzaintza detuvo el vehículo de un chaval de 19 años en la cuesta de Enekuri para un control de alcohol y drogas, habitual en esas fechas. El conductor llegaba excitado, eufórico, pero dio negativo en todas las pruebas. Era Peru Nolaskoain (Zumaia, 1998). Salía de San Mamés, acababa de atender a los periodistas y regresaba a casa después de debutar con el Athletic y marcar el primer gol rojiblanco de LaLiga frente al Leganés. Otro tanto de Muniain en el descuento le dio la victoria a su equipo. “Ha sido el debut soñado”.

Poco antes, Aduriz se había acercado a él, al acabar el partido, y le había dado un abrazo, la continuación de la fotografía que Peru colgó en Twitter unos meses antes, en su primer entrenamiento con el Athletic, en la que el veterano delantero le pasaba la mano por el hombro en un gesto que tenía un significado. Tres años antes, cuando sólo era un adolescente, Nolaskoain había escrito en la misma red: “Aduriz me da asco”, y acompañaba la frase con un par de insultos. El centrocampista guipuzcoano, a quien Berizzo ha convertido en central, ejercía de activista anti Athletic. “Cuatro expulsiones y cuatro penaltis para el Athletic. Casualidad”, escribió en otro mensaje. “Ver perder al Athletic me alegra la noche, pero todavía me alegra más que le marquen un gol en fuera de juego, je, je”, decía en otro tuit.

Pero la vida da muchas vueltas. Nolaskoain, formado en el Antiguoko, el mismo club del que salió Aduriz, fue rechazado en un principio por la Real, su equipo del alma, y entonces el Athletic comenzó un trabajo de varios meses para seducirlo. A última hora, cuando ya había decidido dar el paso, la Real hizo un último intento desesperado, pero no dio marcha atrás y se trasladó a Bilbao.

Tenía encima la losa de las redes sociales. Consciente de que jugaban en su contra y rectificó: “Me toca pedir perdón por lo que he escrito contra el Athletic. Nunca se sabe dónde va a acabar uno”. Le pidió perdón personalmente a Aduriz, que aceptó las disculpas de un chaval al que dobla en edad, y pasó página. Nolaskoain fue uno de los jóvenes elegidos por Berizzo para hacer la pretemporada con el primer equipo. Se quedó. Debutó en la primera jornada, con 19 años, y volvió a ser titular frente al Huesca.

El fichaje de Iñigo Martínez por el Athletic en el mercado de invierno escoció mucho al presidente de la Real, Jokin Aperribay, que ordenó a las tiendas del club que cambiaran de forma gratuita las camisetas serigrafiadas con el nombre del futbolista. Desde entonces, en Anoeta intentan devolver el golpe. Se rumorea que Alex Remiro, que se ha negado a renovar con el Athletic, acabará en la Real, pero en la secretaría técnica pensaban que el regreso Peru Nolaskoain podría tener un efecto propagandístico importante. Confiaban en que los antecedentes del futbolista le empujaran a volver a San Sebastián, y estaban dispuestos a pagar la cláusula de ocho millones de euros, pero el jugador ha frustrado la operación: “Tenía muy claro que había que ser agradecido en esta vida y qué menos que seguir en este gran club”, dijo.

El regreso de Iñigo Martínez le relegó al banquillo, pero el pasado sábado, en el Camp Nou, tras la lesión de su compañero en el minuto 23, saltó de nuevo al campo para lidiar con Messi, Suárez y Coutinho. Completó un buen partido. Ante la duda de Iñigo Martínez, que ha tratado de recuperarse durante la semana, Nolaskoain apunta a titular ante la Real, en un partido con morbo, porque el club txuriurdin se movió en las últimas semanas para intentar su fichaje. “He tenido la opción de ir a la Real, pero he querido quedarme y renovar en el Athletic”, confesaba el jugador esta semana, después de hacerse pública su renovación por seis temporadas y una cláusula de rescisión de 60 millones de euros.

El propio entrenador de la Real, Asier Garitano, dejaba entrever hace dos días que tenía esperanzas de poder contar con Nolaskoain. “Yo no suelo pedir. Ya sabía dónde hacían falta jugadores. Es de perfil guipuzcoano y la Real va a eso, a tener gente de aquí, y no hay tantos. Es un jugador de Zumaia y tenía todo para poder jugar aquí, pero ha estado en el Athletic y ha renovado”.

Se verán en el derbi. “Claro que lo quiero jugar”, dice Nolaskoain. En el derbi, por cierto, puede que también esté Aduriz.