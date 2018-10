Remiro comunica al Athletic que no quiere negociar su renovación

Alex Remiro (Cascante, Navarra; 1995) le ha dicho al Athletic que no quiere seguir. Josu Urrutia, el presidente del club rojiblanco, en el mismo acto en el que presumió este miércoles de un club muy saneado, que meterá en la hucha 76 millones de euros –que serán 130 la próxima temporada–, por si algún día vienen las cosas peor, anunció que el representante del jugador le ha comunicado su decisión de no presentar una propuesta para renovar.

Remiro, que aún no ha debutado en Primera División, y a la vista de las circunstancias no lo hará con el jersey número 1 de José Ángel Iribar, se abre la puerta de salida a final de temporada, que es cuando concluye su contrato, pero se cierra la posibilidad de debutar en la máxima categoría esta campaña. “Ni el representante del jugador, ni el Athletic hemos barajado la posibilidad de que salga en el mercado de invierno”, expuso Urrutia. La última oferta del Athletic se acercaba al millón de euros, pero el futbolista pretendía cobrar el doble.

Urrutia ya advirtió hace un par de meses que “Remiro tiene todavía muchas cosas que demostrar”, enfadado por las pretensiones del futbolista. Respaldando a su presidente, el entrenador, Eduardo Berizzo, que una semana antes de comenzar la Liga destacó las cualidades del portero navarro, decidió dar el arriesgado paso de colocar en la meta rojiblanca a Unai Simón, al que el Athletic rescató de su cesión en el Elche, después de la salida al Chelsea de Kepa Arrizabalaga, y tras la lesión en un brazo de Iago Herrerín, que esta semana, casi dos meses después, ha recibido el alta médica.

El 'caso Remiro' ha sorprendido en la afición del Athletic. Desde hace meses retrasaba su renovación, pero las circunstancias en ningún caso eran las mismas en julio. Kepa había alargado su contrato; Herrerín también, y él, cedido en el Huesca, con el que ascendió a Primera, figuraba como tercero de la fila. Parecía normal que no hiciera ascos a otras propuestas. Pero el pago de la cláusula de rescisión de Kepa por el Chelsea modificó totalmente el panorama, y la lesión de Herrerín todavía más. De golpe, Remiro podía convertirse en el portero titular del Athletic. En el club le proponían un generoso aumento de sueldo, y le garantizaban, como ha sucedido en otros casos, la revisión de su contrato en función de sus progresos.

Sin embargo, Remiro se plantó en unas cantidades muy alejadas de las que suele cobrar alguien que no ha debutado en Primera División. Se creyó en una posición de fuerza, pero el Athletic –con la colaboración del entrenador– aguantó el órdago. Unai Simón debutó en la primera jornada y sus esperanzadoras actuaciones han hecho que la afición reniegue de Remiro, sabiendo, además, que Herrerín, un portero consolidado, está en la recámara.

En medios cercanos a la Real Sociedad se asegura que el club donostiarra será su destino, pero también aparece el nombre del Villarreal en el horizonte. Si Aperribay pretende un golpe de efecto con el fichaje de un jugador del Athletic, después de las calabazas que recibió de Peru Nolaskoain, que reconoció haber recibido una oferta de la Real, tendrá que ofrecerle un contrato por encima de la media de su equipo, y además deberá desprenderse de Rulli o Moyá.

Urrutia respondió que no cuando fue cuestionado por alguna posible comunicación de la Real interesándose por el portero, pero aseguró que ahora, “su situación está mucho más clara. En principio buscaremos los intereses del club y estamos viendo el rendimiento de Simón y cómo está Herrerín. Es obvio que hay dos compañeros que quieren seguir aquí y van con nosotros de la mano”. Es decir: Remiro ni tiene ninguna oportunidad de jugar, y verá los partidos desde el palco de los jugadores.

No sucedió lo mismo con Kepa. Según Urrutia, porque “en la renovación de Kepa Arrizabalaga hubo una negociación, pero ahora no nos han planteado en qué situación Remiro estaría dispuesto a quedarse, sino que en su cabeza no está renovar con el Athletic”, algo que al presidente no le deja buenas sensaciones. “Siempre intentamos que todos quieran seguir aquí”.

Por si acaso, Hodei Oleaga, suplente de Unai Simón en los partidos en los que Herrerín causó baja por lesión, ya ha sido llamado a negociar su contrato. El filón de porteros en la cantera rojiblanca, con varias perlas en los equipos inferiores, sigue produciendo a buen ritmo, pero en el Athletic no quieren más fugas.