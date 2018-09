La gran metamorfosis de Banega

"Banega era un espectáculo con 19 años de mediocentro defensivo y organizador en el Boca Juniors”. Así recuerdan en el Sevilla al centrocampista internacional argentino, erigido en el líder de un equipo que ha perdido por lesión a sus dos mediocentros defensivos, Amadou y Gonalons. Ambos franceses y llegados esta temporada para cubrir el hueco dejado por N’Zonzi, traspasado a la Roma. Con 19 años, Banega se desempeñaba sin problemas para ejercer de mediocentro. El paso del tiempo provocó que fuera adelantando su posición para moverse casi siempre por delante del pivote defensivo. En el Sevilla, ahora y a sus 30 años, Banega ha vuelto a jugar de pivote defensivo, como se pudo comprobar en el duelo que el conjunto andaluz jugó y ganó ante el Levante (2-6). La metamorfosis de Banega provoca, además, datos inéditos en el rendimiento del fino futbolista. El argentino es el que más balones recupera de LaLiga, con un total de 49, seguido en este registro por jugadores con mucho más perfil defensivo, caso de Wakaso, pivote del Alavés (44), Piqué (41) y Damián Suárez, lateral derecho del Getafe (40). “Banega recupera mucho porque juega muchísimo. Además, Ever está muy comprometido con el equipo y cuando le he pedido que se ponga el mono de trabajo lo ha hecho sin problemas. Sin perder su capacidad para elaborar y distribuir el juego”, apunta Machín, entrenador de este Sevilla con buenos números en casa ante el Madrid. En lo que va de siglo, el Madrid no ha perdido en ningún campo de la Liga tantas veces como en Nervión.

“Estamos acusando mucho las lesiones. Se nos ha caído Gonalons, un futbolista muy importante para nosotros por sus condiciones defensivas, y el otro día lo hizo Amadou. No tenemos jugadores especialistas en esa zona y Banega está teniendo una predisposición increíble para ayudarnos”, añade el técnico.

Banega se ha sentido siempre muy especial en el Sevilla. En su primera etapa, cuando Monchi lo fichó del Valencia y se rehabilitó para la élite con Unai Emery en el banquillo. Fue de 2014 a 2016 y el Sevilla conquistó dos torneos de la Liga Europa. Entonces jugó escoltado por futbolistas como M'Bia, Krychowiak o N'Zonzi, También en su segundo ciclo después de un breve paso por el Inter, donde no triunfó. Solo se le recuerda un acto de rebeldía. Cuando le dijo a Berizzo el pasado curso que no podía seguir corriendo a su hombre por todo el campo tal y como requería el técnico. Este año también se ha puesto al servicio de Machín y ha sido nombrado capitán junto a Mercado, Navas, Escudero y Carriço. Disciplinado después de un inicio de carrera algo errático, Banega ha vuelto a desempeñarse bien en cuestiones defensivas.