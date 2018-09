El Sevilla zurra al Madrid

Sin tiempo para brindar por el espanto del Barça en Leganés, el Madrid se llevó una zurra en toda regla. A un Sevilla pletórico le bastó un primer periodo supremo para aniquilar a un Real destartalado. Hasta el remangue del segundo episodio, ya con 3-0, fue un equipo rígido y sin dictado colectivo o individual. Enfrente, un adversario que tuvo de todo: una zaga valiente y robusta, un medio campo creativo y solidario, y dos atacantes iluminados. Por encima del sobresaliente general de los de Nervión, dos futbolistas troncales y eternos, Navas y Banega, el vértigo y la pausa de un Sevilla capaz de acelerar y frenar con su ponente siempre bloqueado. Ellos, el capitán y el argentino, fueron la banda sonora inicial de un equipo sintonizado, con rimas en todos los sectores.

3-5-2 Pablo Machín 1 Vaclik 4 Kjaer 6 Carriço 3 Sergi Gómez 22 Tarjeta amarilla 33' Tarjeta amarilla Franco Vázquez 16 Jesús Navas 17 Tarjeta amarilla 78' Tarjeta amarilla Sarabia 23 Cambio 84' Sale Nolito Guilherme Arana 10 Cambio 90' Sale Roque Mesa Tarjeta amarilla 73' Tarjeta amarilla Banega 9 1 goles 38' Gol Cambio 68' Sale Quincy Promes Ben Yedder 12 2 goles 16' Gol 20' Gol André Silva 25 Courtois 12 Cambio 76' Sale Marcelo 6 Cambio 58' Sale Lucas Vázquez Nacho 5 Varane 4 Sergio Ramos 14 Casemiro 8 Tarjeta amarilla 64' Tarjeta amarilla Kroos 10 Cambio 69' Sale Dani Ceballos Tarjeta amarilla 64' Tarjeta amarilla Modric 20 Marco Asensio 9 Cambio 58' Sale Mariano Benzema 11 Tarjeta amarilla 26' Tarjeta amarilla Bale 4-3-3 Julen Lopetegui

Frente al simposio de Banega —en nada rebajado como pivote central único—, la marcha triunfal de Navas y la excelente predisposición para la intendencia de todos los sevillistas, el Madrid solo fue un conjunto perplejo. En el primer tiempo, ni palabra de nadie. Salvo de Bale, el único con soltura, el único al rescate con un disparo al poste izquierdo del checo Vaclik. Para entonces, el Real ya caía por 2-0. También Bale se asomó en el último segundo del primer capítulo para rematar alto tras una pifia del portero local. Para entonces, el Real ya sucumbía por 3-0.

La azotaina del regimiento de Machín comenzó a los 18 segundos, cuando André Silva se plantó ante Courtois en duelo esgrimista resuelto por el belga. Por supuesto, el envite andaluz llegó por el costado derecho, la vía por la que Jesús Navas dejó a rebufo a Marcelo en más de una ocasión. Por esa vía iba a toda mecha el Sevilla, por esa ruta se originó un error de Marcelo que derivó en birle de Sarabia a Casemiro, un acelerón de Navas y la puntilla de Silva.

El Madrid, con una alineación titularísima —salvo el relevo de Nacho por el lesionado Carvajal—, no tenía dictado. Un repertorio de pases parabrisas, tal que un equipo de balonmano. Ni media le concedía el Sevilla, blindado por tres centrales que no titubeaban al dejar la zona para acogotar a sus rivales. Cada madridista se sentía anudado por un contrario, por varios en muchas oportunidades. Seco el Madrid, tieso desde lo colectivo, sin nadie que no fuera Bale capaz de improvisar. Sin pisadas de Asensio, sin medio foco para Benzema, con Modric más pendiente de abrochar a Banega que de ser Modric.

La racha de Ben Yedder

Tan expansivo resultaba el Sevilla, que de un córner en contra produjo el segundo gol. Navas, cómo no, arrancó con el turbo desde el balcón de su área. Ben Yedder le citó un pase a la carrera que le dejó cara a cara con Courtois. El rechace del belga lo embocó André Silva, que ya lleva seis goles en LaLiga. Un goleador tan clínico, tan preciso como Ben Yedder. Él fue el autor del 3-0 en los morros de Courtois, quieto como una estalactita ante el remate del francés. Seis goles en seis días ha anotado el galo. Catorce el Sevilla en menos de una semana.

Iluminados los hispalenses, que tuvieron el cuarto gol en un estacazo del Mudo Vázquez al larguero, al Madrid solo le quedaba descamisarse en el segundo periodo. Un do de pecho que no llegó, pese a su mayor empeño, pese a su mayor volumen. Modric pudo darle vidilla, pero su estupendo gol, al hilo de una fantástica asistencia de Asensio —su única huella— fue condenado con justicia por el VAR. El croata tenía un juanete en fuera de juego.

Lesión de Marcelo

Al mayor impulso visitante respondió un Sevilla más macizo en su campo que fluido en el perímetro de Courtois. Como si hubiera decidido que la faena, casi resuelta en un primer tramo para rebobinar, requería temple, el toreo de gente como Banega y el Mudo Vázquez. Lo contrario de lo que precisaba el Madrid, agitado por Lopetegui con Lucas y Mariano por Nacho y el invisible Benzema. Vaclik le cerró la puerta a Bale en un pulso entre ambos. Y el propio galés evitó otra diana local. En el golpe a golpe tras el descanso no encontró consuelo el Real, máxime cuando perdió a Marcelo por lesión poco después de que Modric diera el testigo a Ceballos y Lopetegui se quedara sin cambios. La contienda estaba finiquitada desde que el Sevilla lo bordara en un primer tiempo que se le hizo alpino al Madrid.

Con Nervión atizando la caldera se cerró una noche tan festiva para el Sevilla como para el Atlético, ya de camino al derbi de Chamartín con solo dos puntos de retraso. Y todo tras un día tan inopinado: Barça y Madrid no perdían en una misma jornada desde la 17ª del curso 2014-2015. ¿Jaque al bipartidismo?