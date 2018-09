Lopetegui prolonga el dilema de la portería

La portería del Real Madrid se ha acostumbrado a ser el epicentro de un debate que se estira y se estira y al que no se le presume un final ni inmediato ni apacible. Ocurra lo que ocurra y pese a la variación de decibelios, el ruido no cesa. No lo consiguió acallar Keylor Navas, cuya figura resultó fundamental en la conquista de las tres últimas Champions consecutivas, y ha producido el efecto contrario la contratación de Thibaut Courtois este verano. La llegada del portero belga, catalogado como el mejor del pasado Mundial, parecía no dar pie a otra opción que fuera verle como titular indiscutible en el Bernabéu. Lopetegui, por el momento, no lo considera así. El entrenador ha proclamado un periodo de alternancia entre ambos guardametas e intentar restar importancia a su decisión.

"Ellos están entrenando fenomenal y están compitiendo muy bien", aseguró ayer el entrenador al ser cuestionado por el asunto. "Hay más naturalidad y normalidad internamente que lo que se ve desde fuera. Las cosas son más simples a nivel profesional que lo que se quiere mostrar", espetó. Solo Julen parece saber quién de los dos se vestirá de corto esta noche ante el Espanyol (20.45, Movistar+ Partidazo), aunque los precedentes invitan a pensar que le toca a Keylor. La situación es tan confusa que fuentes cercanas al vestuario viven las decisiones del entrenador con cierta expectación e incertidumbre. "No me sorprendería que ante el Espanyol jugara Keylor ni tampoco que lo hiciera Courtois", apuntan.

Hasta el momento los porteros han ido rotando cada dos partidos. Con Courtois recién incorporado, el costarricense disputó la Supercopa de Europa ante el Atlético y repitió en el once en los dos partidos ligueros ante el Getafe y el Girona. El estreno del belga llegó ante el Leganés en el Bernabéu y volvió a figurar como titular en la visita a San Mamés. Cuando todo invitaba a pensar que el belga, incorporado por 35 millones de euros, se asentaría en el puesto, Lopetegui volvió a alterar el guion e introdujo a Navas en el duelo europeo ante la Roma.

El tico completó una actuación impoluta ante los italianos. Su efectividad fue del cien por cien. Recibió cuatro remates a puerta y atajó los cuatro, con alguna intervención de mérito. Por el momento, la comparación no puede considerarse reveladora. Keylor ha disputado cuatro partidos y ha encajado cinco goles; Courtois ha recibido uno en dos encuentros. Ambos tienen un porcentaje de paradas similar, un 66.8 % del tico por el 71.1 % del belga. Apuntan desde el vestuario que viven la alternancia con "naturalidad" y que mantienen una buena relación. Afirman que la figura de Casilla, tercer portero de la plantilla, ha ejercido de nexo y descompresor entre los dos. "Tienen muy buen rollo. Están felices y la puesta en escena de ambos es impecable en el sentido anímico. Bromean, se cuenta sus cosas... Es raro, pero agradable", exponen desde Valdebebas.

La situación actual no es la que esperaban en el club cuando incorporaron a Courtois. Desde la dirigencia reconocían que los dos porteros eran compatibles y contaban con cualidades diferentes, pero consideraban que Courtois se asentaría como titular. Algunos inclusos temen que todo desemboque en un problema que "mosquee a todo el mundo". Pero la decisión de relegar a Keylor a un plano absolutamente secundario no resulta sencilla. Su incidencia en los recientes triunfos del Madrid y su posición de hombre fuerte en el vestuario, donde cuenta con el respaldo de pesos pesados como Sergio Ramos y Luka Modric, refuerzan su figura.

Precedentes turbulentos

De momento, Lopetegui no enseña sus cartas. El entrenador ha asegurado en repetidas ocasiones tener un plan para afrontar la situación, pero no lo ha hecho público. Tampoco les ha comunicado nada a los protagonistas a largo plazo. "No se ve a Keylor como al típico jugador al que le hayan comunicado que no va a jugar más la Liga, ni a tampoco que a Courtois le hayan dicho que no va a jugar Champions", aseguran desde el club, desde donde recuerdan épocas más turbulentas. "Ha habido otros años en que la tensión se podía palpar sencillamente".

Keylor, ante la Roma. PAUL HANNA REUTERS

La cordialidad que promulga Lopetegui y confirman desde la entidad no ha sido la tónica que se ha vivido en la parcela desde que a finales de 2012 Jose Mourinho rompiera la hegemonía de Iker Casillas después de una década como titular indiscutible. La decisión del portugués provocó un cisma social y deportivo que se agigantó tras el fichaje de Diego López, titular en el último año medio del portugués en el banquillo. La llegada de Carlo Ancelotti en el verano de 2013 dio paso a la alternancia entre ambos. Casillas disputó la Champions y la Copa y el gallego fue el elegido para la Liga. La situación desembocó en la salida de López y la contratación de Keylor, que llegó con la etiqueta de portero suplente, puesto en el que se mantuvo en su primera temporada, hasta la salida de Casillas en 2015. El fichaje frustrado de David de Gea ese verano promocionó al tico a la titularidad. En estos tres años, Keylor ha revalorizado su figura, conviviendo de manera permanente con el debate en torno a la necesidad de incorporar un guardameta de primer orden.

El Madrid trató de resolver definitivamente el enredo con la contratación de Courtois. Pero Lopetegui, por el momento, ha optado por prolongarlo con el ya conocido método de la alternancia.