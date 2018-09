Lopetegui quita hierro a la rotación en la portería: “Todo es más simple de lo que se ve desde fuera”

Julen Lopetegui ha acostumbrado a ser un hombre de pocos titulares. Escueto, inalterable en su previsible discurso, no rompió la tónica en la conferencia previa al duelo liguero ante el Espanyol. Ni para hablar de sus decisiones más debatibles ni tampoco para valorar el notable ejercicio coral con el que su equipo goleó a la Roma hace tan solo 48 horas en el estreno en la Champions. Una de las cuestiones más recurrentes a las que se viene enfrentando desde que está en el cargo tiene que ver con la alternancia que está promoviendo en la portería entre Thibaut Courtois y Keylor Navas.

"Ellos están entrenando fenomenal y están compitiendo muy bien", aseguró el entrenador al ser cuestionado por el asunto. "Hay más naturalidad y normalidad internamente que lo que se ve desde fuera. Las cosas son más simples a nivel profesional que lo que se quiere mostrar", espetó. El tico disputó la Supercopa de Europa ante el Atlético y repitió titularidad en las dos primeras jornadas de LaLiga ante el Getafe y el Girona. Después llegó el turno de Courtois, en el once frente al Leganés y el Athletic. Cuando todo invitaba a pensar que el belga, incorporado por 35 millones este verano, se asentaría en el puesto, Lopetegui volvió a alterar el guion e introdujo a Navas en el duelo europeo ante la Roma. Solo Julen parece saber quién de los dos se vestirá de corto ante el conjunto blanquiazul.

También cómo gestionará el maratón de partidos que le espera al Madrid, para el que el técnico recurrirá a las rotaciones. "Tenemos que afrontar el calendario con naturalidad, sabiendo que la plantilla se verá más utilizada que nunca”, explicó. "La única manera de afrontar esto es partido a partido. En base a eso tomaremos las mejores decisiones, teniendo en cuenta el desgaste de cada uno. En ese caso la utilización de la plantilla es muy importante. Ahora y siempre, pero cuando tienes siete partidos en poco tiempo es más lógico. El fútbol no son once, en cada partido juega 14 y en una plantilla que aspira a todo, todos son importantes. Mañana, cuando veamos las sensaciones de todos, decidiremos". El que no estará ante el Espanyol será Dani Carvajal, que no se entrenó por unas molestias en el muslo. "Tiene un problemilla y no va a estar", confirmó Julen, que no quiso anunciar el previsible estreno oficial de Odriozola, su sustituto natural. "Está trabajando bien, pero la alineación ya la daremos mañana". Tampoco si contará para la convocatoria con Vinicius Júnior, hasta ahora inédito con la primera plantilla.

Cuestionado por el gran papel de su equipo ante la Roma, el vasco optó por la prudencia. "El equipo hizo un buen partido. Nosotros no vivimos de la crítica. Siempre hay cosas que analizar y que corregir", expresó Lopetegui, que evita poner una nota a su trabajo tras sus primeros 100 días en el cargo. "Al equipo le doy un diez, especialmente en la disposición al trabajo, pero las notas se ponen a final de curso".