Courtois presentado como nuevo jugador del Real Madrid: “Cumplo un sueño”

Con un impecable traje negro pisó Thibaut Courtois el palco de honor del Bernabéu esta tarde. En su presentación como portero del Real Madrid estuvo arropado por sus padres, sus hermanos y sus hijos. Traía un discurso escrito en el que tuvo palabras cariñosas para su exmujer, también presente junto al resto de su familia. “Gracias también a la madre de mis hijos, aunque no estemos juntos es muy importante para mí, gracia a mis hijos, estoy muy feliz de reencontrarme con ellos”, dijo el guardameta belga de 26 años antes de pisar el césped del Bernabéu y de besar el escudo. Se lo pidieron a gritos desde la grada.

“Hoy cumplo un sueño, los que me conocen saben lo mucho que he trabajado para llegar hasta aquí. No ha sido fácil así que gracias a los que lo han hecho posible. De niño soñaba con este momento, con pisar el césped de este estadio. He sido rival y sé lo que es enfrentarse al Madrid. Hoy soy uno de los vuestros, soy un madridista más y quiero estar a la altura de este escudo”, explicó mientras el presidente Florentino Pérez le recordaba que llega al club de las 13 Copas de Europa.