Juan Carlos Osorio, nuevo seleccionador de Paraguay

Juan Carlos Osorio ha encontrado un nuevo despacho para trabajar. La Asociación Paraguaya de Fútbol le ha ofrecido el cargo de seleccionador y el colombiano ha aceptado, tras rechazar continuar con el equipo mexicano, el cual no le ha encontrado un suplente.

Osorio dirigirá a su segundo combinado nacional. Su primera experiencia fue con México a finales de 2015. Logró clasificar al Tri al Mundial de Rusia en el primer lugar de la Concacaf. Se quedaron con el cuarto lugar en la última Copa Confederaciones. Sin embargo, las losas de su trayectoria fueron las derrotas 7-0 frente a Chile en la Copa América y un 1-0 frente a Jamaica en las semifinales de la Copa Oro, con un equipo alternativo. Antes de la Copa del Mundo, Osorio era el hombre más abucheado por sus estrategias variantes para desconcertar a sus rivales conocidas como rotaciones. Ese principio, de acuerdo con él, repartía confianza y responsabilidad a sus jugadores. El entrenador echó mano de los juveniles e incluso les pedía ser versátiles para cambiar de posición.

En el Mundial, todo cambió. La histórica victoria 1-0 frente a Alemania transformó las críticas, abucheos y comentarios xenófobos en elogios. En su segundo partido los ánimos se dispararon cuando vencieron 2-1 a Corea del Sur. La debacle fue en el tercer partido cuando perdieron 3-0 contra Suecia y eso les marginó de ser líder de grupo. En octavos de final les echó Brasil, 2-0, y así los mexicanos firmaron siete Mundiales sin pasar a los cuartos de final. Luego del estancamiento del Tri, la Federación Mexicana de Fútbol le ofreció renovar su contrato. Osorio aguardó el tiempo y les rechazó. Su nombre también fue considerado para llegar al seleccionado colombiano y al estadounidense.

Osorio "fue el técnico que prácticamente me descubrió una posición que no era habitual para mí. Tuvo la visión para decirme que si llegaba a dominar esta posición [lateral derecho] se me podían abrir las puertas de ir a jugar en Europa", comentó el mexicano Carlos Salcedo, en entrevista con EL PAÍS.

Paraguay no se clasificó al Mundial de Rusia. La albirroja terminó en la séptima posición de los 10 equipos que se disputaron la eliminatoria. El equipo afrontó una dura transición generacional en la que sus futbolistas no lograron adaptarse. El reto inmediato de Juan Carlos Osorio será la Copa América de 2019. Mientras tanto, en México, no han encontrado al suplente ideal y han confiado su equipo a Ricardo Ferretti, un interino.