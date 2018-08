Muguruza encalla en Nueva York

De cara al exterior, un rostro que intenta ser lo más neutro posible, aunque conforme se avecina el desenlace va torciéndose más y más, hasta que ya no cabe el disimulo; por dentro, un volcán interior, fuego, furia, ardor, resignación. Y entre esas dos dimensiones, una tenista que desde hace tiempo se busca a sí misma y no se encuentra. La consecuencia, una caída en Nueva York, en la segunda ronda del torneo, frente a una rival que procedía de la fase previa y debutaba en el cuadro principal de una gran cita, la 202 del mundo. Karolina Muchova, 22 años. Desde hoy, un borrón importante en el expediente de Garbiñe Muguruza, que lo intenta y lo intenta, pero que no da con la respuesta y se difumina.

Cedió la hispano-venezolana (3-6, 6-4 y 6-4, en 2h 27m) en una velada que se cerró a la una de la mañana, hora local, y que a buen seguro dejará una herida en su mente. Un episodio visto demasiadas veces en su caso, patinando cuando lo tenía todo de cara, dejando pasar el tren varias veces y al final recomponiendo a una adversaria que no dejó pasar la ocasión para apuntarse una victoria de mérito, ante la que hace una año saliera de Nueva York como la número uno del mundo. Partió en 2018 como la dos y hoy día es la 12. Ha perdido la brújula y esta vez encajó su derrota más severa en un grande, dado que la anterior apuntaba a la de Wimbledon 2016, entonces ante Cepelova, 124 del mundo.

Como ha ocurrido varias veces esta temporada, la bicampeona de Grand Slam fue perdiéndose y enredándose, metiéndose ella sola en un cenagal del que no pudo salir. Había ganado el primer parcial y enderezado el segundo, del 0-3 al 4-4, pero Muchova equilibró y en la resolución de la noche Muguruza desaprovechó la renta inicial (2-0) y acto seguido cuatro bolas de break que hubieran significado un paso trascendente y paradójicamente dieron vida a la checa. A partir de ahí, un renglón torcido y el debate consigo misma habitual, la cara de angustia, resistencia y suspiros porque no veía escapatoria al mal momento, otra caída más esta temporada.

Lo intenta y lo intenta Garbiñe, pero el giro no llega. Pudo ser en París, pero Halep la apeó en las semifinales y desde entonces el presente se escribe entre lesiones, ausencias y eliminaciones tempraneras. De desilusión en desilusión. Otra vez, al igual que ocurriera este año en Melbourne y Wimbledon, en la segunda ronda. No le coge el pulso Muguruza a Nueva York –el límite lo marcan los octavos del año pasado– ni tampoco a un curso áspero que se le está haciendo largo y engorroso. No disfruta en la pista, no evoluciona y se relega a un plano peligroso, y a diferencia de los dos ejercicios anteriores, saldados con un major en la ficha, en este ya se ha quedado sin balas.