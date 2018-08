Cornet y su camiseta, un “ridículo” castigo

En medio de un calor infernal, con más de 35º en los termómetros –aunque una sensación térmica de 40– y con una humedad superior el 70%, la francesa Alize Cornet regresó del vestuario después de la pausa por la aplicación de la Heat Rule, la norma que permite a los tenistas un descanso de 10 minutos cuando la meteorología supera unos parámetros excesivos. Al volver, cuando ella y Johanna Larsson se disponían a reanudar el juego, se dio cuenta de que durante el receso se había puesto la camiseta al revés e instintivamente se retiró al fondo, se giró de forma discreta y se recolocó de nuevo la prenda, sacándosela y volviéndosela a poner bien. A continuación, el juez de silla detuvo el partido y la apercibió: warning. Esto es, llamada de atención.

Cuando trascendió, el episodio se extendió como un reguero de pólvora en las redes, al percibir mucha gente la resolución de Christian Rask como una decisión machista. Es muy habitual ver a Rafael Nadal y a muchos otros chicos sustituyendo su camiseta cuando abunda el sudor o si la llevan mal encajada, de modo que la imagen chirrió. “Ridículo”, calificó la profesional Casey Dellacqua. “Débiles”, se sumó la estadounidense Bethanie Mattek-Sands.

A la cabeza de esa ola de protestas se situó Judy, madre de una de las grandes figuras del circuito masculino, Andy Murray. Siempre reivindicativa, la escocesa entendió la amonestación como una discriminación e intervino. “Alize vuelve del vestuario después de 10 minutos debido al parón por el calor. Tenía la camiseta al revés. Se la cambia al fondo de la pista. Se lleva una sanción por code violation. Conducta antideportiva… Pero los hombres sí pueden cambiarse la camiseta sobre la pista”, denunció a través de Twitter, donde la siguen la nada desdeñable cifra de 240.000 seguidores.

Pero a las horas, Judy tuvo que rectificar, porque en realidad el árbitro actuó correctamente, aplicando el régimen normativo del US Open. Por lo tanto, sin cabida para la interpretación. Si un tenista, ya sea hombre o mujer, regresa del vestuario tras una pausa, no puede cambiarse de nuevo la indumentaria sobre la pista o de lo contrario recibirá una penalización. Una norma que desde ayer ya es historia, puesto que la polémica condujo a los responsables del torneo a revisar el manual y a rectificarla, porque en el fondo no dejaba de ser un tanto absurda.

París y la vestimenta de Serena Williams

“Todos los jugadores podrán cambiarse las camisetas cuando estén sentados en la silla. No se considerará una infracción”, decía el comunicado emitido el día siguiente. “Rechazamos el apercibimiento impuesto a Mrs. Cornet. Hemos clarificado nuestra política para que esto no vuelva a ocurrir de aquí en adelante. Afortunadamente, ella fue solo advertida con un warning y la sanción no fue más allá. Las jugadoras, si así lo desean, podrían cambiarse las camisetas en una localización más privada, cerca de la pista”, añadía la nota de la organización.

La WTA –el organismo que rige el tenis femenino mundial– hizo público un escrito para defender a la francesa, nacida en Niza hace 28 años y actualmente número 31 del ranking, con seis títulos de perfil bajo en su expediente y absuelta de una acusación de dopaje en mayo, a pesar de haberse saltado tres controles: “La amonestación aplicada por la USTA a Cornet durante su partido de la primera ronda no fue justa y no estaba basada en nuestra normativa. La WTA siempre ha sido y será defensora de las mujeres y del deporte femenino. Este castigo responde al código del US Open y agradecemos que la USTA haya cambiado su política. Alize [eliminada finalmente por la sueca Larsson, por 4-6, 6-3 y 6-2] no hizo nada malo.

La polvareda en torno a Cornet coincide con una reciente polémica sobre la vestimenta de Serena Williams, que lució un extravagante diseño en Roland Garros. El grande francés anunció esta semana que no permitirá indumentarias similares en el futuro, a lo que la firma deportiva que equipa a la estrella respondió: “Puedes quitarle al superhéroe su traje, pero nunca podrás quitarle sus superpoderes”.