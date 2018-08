Dovizioso y su maravillosa pachorra en Brno

Tiene la sangre fría. Y la capacidad de no perder los papeles. De tomar decisiones en momentos difíciles. Por eso, Andrea Dovizioso suma siempre. El salto definitivo lo dio el año pasado, cuando además de sumar, de estar, de intentarlo, de asomar por el podio, empezó a dominar. A ganar. Y ganó como nunca: seis victorias, las mismas que el campeón, Marc Márquez. Empezó esta temporada con otro triunfo. En Qatar. La Ducati era cada día un poco mejor. Y no parecía haber nadie como él para llevarla primero a la meta. Hasta que su compañero de equipo se terminó de acoplar a la moto, algo que pasó más tarde que pronto, pero pasó, como era de esperar. Jorge Lorenzo ha conseguido que la Desmosedici sea capaz de tomar las curvas con cierta normalidad. Y todos se han aprovechado de ello. A las dos victorias que logró en Montmeló y Mugello, donde las motos rojas dominaron la carrera, se suma ahora otro doblete. Esta vez, sin embargo, se impuso Dovizioso. Con toda su maravillosa pachorra.

La victoria de este domingo en Brno, donde ha ganado una Honda seis veces en los últimos siete años, se la trabajó desde el viernes. Tanto que el sábado sorprendió con la pole position, un premio a la explosividad, a la perfección en una vuelta rápida, al que no está acostumbrado: no lo lograba desde hace casi dos años. Desde esa primera posición de la parrilla, el de Forli salió convencido a defender su estrategia: planificar, resistir, guardar fuerzas y gomas, y atacar. En la salida, pudo defender su posición pese a que Rossi trató de ponerse en cabeza tras las primeras curvas. Y fue él quien dirigió el cotarro desde la primera vuelta. Marcó un ritmo lento en cabeza. Pero nadie se le resistía. Ninguno quería tomar el mando, apretar más de la cuenta. Porque 5,4km son muchos. Incluso cuando el sol te da una tregua y la temperatura con la que has jugado todo el fin de semana, por primera vez baja de los 30º.

Así, aguantó paciente en la primera posición. Tan paciente que su ritmo cayó demasiado como para evitar ser relegado en la cabeza. Rossi, que seguía a su rueda, se puso enfrente durante un rato, el que le aguantó su neumático delantero, el único blando en cabeza. Y el que Dovizioso quiso. El plan pasaba por cambiar el ritmo llegados a la mitad de la prueba. Y eso intentó. También Márquez. Los dos adelantaron al de Yamaha en la misma vuelta, la 11 (de 21). Por detrás, se las tenían Crutchlow y Lorenzo, que acabarían también por dejar al 46 fuera de la pelea demasiado pronto. Y a Yamaha, que había visto rodar por los suelos a Viñales en la primera vuelta de la carrera.

La prueba cambió definitivamente a falta de cinco giros para el final. Cuando Lorenzo adelantó a Crutchlow y el grupo, que había sido de cinco, se redujo a tres. Tres pilotos, a cuchillo por el primer puesto.

ampliar foto Dovizioso y Lorenzo celebran el triunfo. MARTIN DIVISEK EFE

Y por primera vez en mucho tiempo ganaron las Ducati en la República Checa. La casa italiana no ha tenido que esperar a llegar a Austria para dominar un domingo. Ya no vive a expensas de las largas rectas, ya no se lo juega todo a la potencia de su Desmosedici. Excelente en aceleración, el punto débil en el que más trabajó la casa de Bolonia el año pasado, toda vez que supo que no podría aprovechar ese extra en aerodinámica que le daban las alas, la GP18 fluye tan bien en circuitos como el de Qatar, ancho, fabuloso para los motores más potentes, como en trazados como el de Brno, un clásico, repleto de cambios de dirección. Porque ha mejorado el paso por curva. Y porque responde fabulosamente en las frenadas. Ahí donde se ganan las posiciones.

Y de entre las Ducati, ganó Dovizioso, frío, eficiente, en la defensa de su posición. Vencedor, a pesar de que Lorenzo lo intentó todo. Como cuando, a falta de tres vueltas, probó con un adelantamiento doble en esa última chicane que da entrada a la recta de meta. Primero a Márquez, luego a Dovizioso. Pero no acabó de cerrar el último viraje. Y por mucho que lo intentó un buen puñado de veces más en dos giros finales majestuosos, no lo logró. Le puso tanto empeño que, en su lucha por buscarle los huecos que no existían a Dovizioso, se le acercó tanto Márquez que intentó ganarle la posición en aquel mismo sitio. Pero todavía quedaban cambios de dirección en la pista. Por ejemplo, el de las curvas tres y cuatro. Y ahí pilló el 93 al mallorquín. O eso creía. En la cinco, Lorenzo le devolvió la jugada. Eso sí, con su compañero de equipo ya no pudo hacer lo mismo. Ni a golpe de vuelta rápida en el último giro.