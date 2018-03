Dovizioso vuelve a resistir el empuje de Márquez en la última vuelta de Qatar

Como si no hubiera pasado el tiempo. Los mismos protagonistas. La victoria aguardando en la última curva de la última vuelta. Y el mismo vencedor, Andrea Dovizioso. Por supuesto, un espectáculo mayúsculo. No se esperaba menos. Y no porque empezara el mundial de motociclismo bajo miles de haces de luz en el encanto añadido de la noche catarí. Sino porque las presentaciones habían elevado sobremanera las expectativas. Y la competición estuvo totalmente a la altura. Porque el piloto italiano se recordó a sí mismo y, de paso, a los demás, que si el año pasado estuvo a un pestañeo de ser campeón del mundo, este puede volver a intentarlo; y volvió a sacar lo mejor de su pilotaje, esa combinación de elegancia y agresividad majestuosa que le hace único.

Es dulce con el gas y sabe cómo usar el freno trasero para no hacer derrapar más de la cuenta el neumático trasero, la mejor manera de resistir en buena forma hasta el final de este gran premio, 22 vueltas de pura degradación. Pero tiene otra cara, la que había enseñado menos en los últimos años y nos deslumbró en 2017. La del piloto que no baja los brazos, que trinca los frenos como nadie, se mete por donde quiere y gana posiciones por derecho. Como este domingo, en que se quedó noveno en la salida, pasó por meta séptimo al primer giro y, cuando el grupo se estabilizó empezó a ganar posiciones. Y no siempre lo hizo en la recta, donde más fácil se le da. Porque este Dovizioso ya no solo gana porque le impulse el motor potentísimo de una Ducati con una velocidad punta mayúscula y la mejor aceleración, sino también porque es quien mejor sabe manejarla. Este Dovi cree y se atreve. Por eso, después de tres años quedando segundo en la primera carrera del año en Qatar, por fin, ganó. Con solo 27 milésimas de segundo de ventaja. A pesar de encontrarse con un rival inesperado.

Porque si la competición estuvo a la altura de las expectativas fue, también, por Márquez, que le retó. Y acabó segundo. Lo intentó todo en la última vuelta, como el año pasado hizo en Austria y Japón. Porque pese a saber que este circuito se le atraganta a él y a su moto, el campeón del mundo primó el show, que es la primera carrera del año y ya habrá tiempo de hacer cuentas o andarse con cuidado, cosa que, por otro lado, hace muy pocas veces. Porque como perdió aquellos duelos en Spielberg y Motegi no cesará hasta le gane, al menos, uno. Pero todavía no puede manejar su Honda con la soltura que le gustaría a la salida de las curvas y eso le limitó.

Si los escasísimos espectadores que había en las tribunas del circuito de Losail gritaron y vibraron fue, también, por hombres como Rossi, que hacen que a una se le acaban los argumentos y las razones, tan complicada como ha sido la pretemporada, tanto problemas como ha tenido para entenderse con su Yamaha estos meses y, aun así, con una moto más lenta en términos generales y más difícil de entender, se coló en el podio junto a los pilotos que más en forma están en la parrilla de MotoGP. Como si nada hubiera cambiado.

Pero sí lo ha hecho. Porque hubo un chaval que, al manillar de una Yamaha del año pasado, salió desde la pole y lideró desde la primera vuelta al grupo. Fino, constante, sin aspavientos, ni errores. Hasta que no le quedó más goma. Y en un solo giro, al paso por la recta de meta, vio cómo le superaban Dovizioso y Márquez, y unas curvas más tarde también Rossi. Finalmente, Zarco terminó octavo. Pagó la novatada de llevar el peso de un grupo amplio como en pocos grandes premios, que se sirvió de su guía para llegar algo más fresco a los últimos giros en uno de los circuitos que más castiga los neumáticos. Pero todos saben de lo que es capaz. Como tienen ya los mejores un ojo puesto en Rins, metido en ese grupo en cabeza hasta que, pasado el ecuador de la prueba se fue al suelo sin mediar rival, como Lorenzo, que remontaba entonces el ritmo muy poco a poco, en décima posición.

Sí que lo logró Viñales, tantas dudas y sufrimiento durante todo el fin de semana, mejor dicho, durante todo el invierno. Recobrada la confianza el sábado, necesitó unas vueltas para situarse en la carrera, pero cuando lo hizo consiguió rodar incluso más rápido de lo que lo hacían Zarco y compañía. Y de la 15ª posición en la que se le llegó a ver acabó en la sexta. No es para nada el lugar en el que se quiere ver, ni mucho menos el que se espera de él, pero dio un salto de gigante que nadie esperaba. Y que augura una mejoría.

Este Mundial acaba de empezar y ya es una maravilla.