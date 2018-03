Valentino Rossi renueva con Yamaha y competirá hasta los 41 años

Pocos dudaban de la continuidad de Rossi en los circuitos. Aunque algunos se preguntaban si firmaría un contrato de dos años, condicionado el segundo a la voluntad de ambas partes, lo que se llama un 1+1. Por su edad, por las dudas sobre su competitividad, e incluso, por qué no, por las dudas que ha despertado últimamente el rendimiento de la M1, menos competitiva que los últimos años. Si bien, Rossi parece haberlo tenido claro. Así lo afirma el piloto en el comunicado que confirmó una noticia que Yamaha fue desvelando durante la tarde de este jueves del gran premio de Qatar. “Cuando firmé mi anterior contrato con Yamaha, en 2016, me preguntaba si ese iba a ser mi último contrato como piloto de MotoGP. En ese momento decidí que tomaría la decisión en función de cómo fueran las cosas en las dos siguientes temporadas. En este tiempo he llegado a la conclusión de que quiero seguir corriendo, ser un piloto de MotoGP y sobre todo pilotar mi M1, que es lo que me hace sentir mejor”.

Y añadió: “Quiero dar las gracias a Yamaha, y a Lin Jarvis y a Maio Meregalli en particular, por su confianza, dado que el reto es complicado: ser competitivo a los ¡40 años! Sé que va a ser difícil y que va a requerir mucho esfuerzo de mi parte, al margen de muchos entrenamientos. Pero estoy listo, no me falta motivación y por eso que firmo por dos años”.