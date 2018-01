Viñales, el sustituto perfecto para cuando ya no esté Rossi

Yamaha descubrió su nueva M1, esa con la que aspira a recuperar el orgullo y el lustre perdido el curso pasado, en un escenario privilegiado como Matadero, junto al madrileño río Manzanares. Allí se presentaron el recién nombrado presidente de Yamaha Motor Racing, Kouichi Tsuji, hasta ahora responsable del desarrollo de la moto; el mito, Valentino Rossi; y un renovado Maverick Viñales, no solo porque diga estar en mejor forma que nunca, dispuesto a “subir el nivel”, sino especialmente porque ha extendido su vinculación contractual con la casa japonesa dos años más, esto es hasta 2020. Así lo anunció él mismo durante el acto este miércoles.

Las negociaciones para renovar al piloto de Roses (Girona, 23 años) vienen de largo. Comenzaron en abril de 2017 y tras diversas reuniones a lo largo del curso se llegó a un acuerdo a finales de año. No sin antes escuchar las propuestas de otras fábricas como Suzuki, de quien el español conserva un magnífico recuerdo, o KTM. El anuncio pilló por sorpresa al más pintado. Cierto es que no acostumbran a hacerse públicas las renovaciones en el mes de enero, cuando ni siquiera se ha celebrado el primer test de pretemporada, pero Yamaha lo tenía claro.

“Me siento muy bien con el equipo, no había ninguna razón por la que no renovar. Trabajamos en la misma dirección, así que decidimos cerrarlo rápido”, dijo el deportista. La decisión en casa del catalán, sin embargo, no fue tan fácil. Si bien, el proyecto deportivo –Viñales considera que ahora mismo la Yamaha es más competitiva que la Suzuki– y el interés de la fábrica japonesa por la continuidad del piloto en un momento delicado, después de una difícil temporada y tras unos resultados peores de los esperados en 2017 (terminó tercer clasificado, con tres victorias), terminaron por convencer al que está llamado a ser en el gran rival del todopoderoso Marc Márquez (Honda, 24 años).

Para la casa de los diapasones Viñales es “un piloto de largo recorrido y un sustituto perfecto para cuando no esté Valentino”, apuntan fuentes cercanas a la negociación. Especialmente después de saber que Rossi se está pensando no tanto si continuar, como si lo mejor para él sería firmar solo por un año más, opción que (él mismo aseguró) la fábrica japonesa no ve con malos ojos. El italiano, que confesó haber hablado ya sobre su futuro con el director del equipo, Lin Jarvis, afirmó que pese a que su intención es continuar quiere esperar a ver cómo funciona la moto en estos tests de invierno –la pretemporada arranca este domingo 28 en Malasia– y confía en tomar una decisión después de las primeras tres carreras, cuando el Mundial llegue a las pistas europeas.

El más veterano de los protagonistas de MotoGP (cumplirá 39 años el próximo mes de febrero) no se siente todavía recuperado totalmente de la lesión que le apartó un mes de las pistas el año pasado. Rossi se fracturó la tibia y el peroné a finales de agosto y aún se resiente: “La pierna me duele todavía. Aun así he estado haciendo snowboard este invierno. Pero siento que no puedo correr tanto con la moto y he tenido que modificar algunas cosas de los entrenamientos. Cuesta fortalecer la tibia. Se supone que uno necesita seis meses para recuperarla”, afirmó. En su caso, los seis meses se habrán cumplido en marzo, el mes en el que comienza el Mundial en el circuito de Losail (gran premio de Qatar, 18 de marzo). Será su 23º temporada.