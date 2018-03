Márquez es la referencia en MotoGP

Maverick Viñales terminó la jornada del viernes en 11ª posición, aunque eso no fuera lo más preocupante. Lo fueron las ocho décimas que le separaron de Andrea Dovizioso, el más rápido en Qatar, y, muy especialmente, las malas sensaciones que tiene con la Yamaha. No le fue mucho mejor que en el último test de pretemporada, en el mismo escenario. “Entonces fue muy difícil, con lo que no esperaba nada mejor. Hay que desarrollar mejor la moto. No me sentí bien. Llevo bastante tiempo sin sentirme a gusto. Tuve los mismos problemas. Sinceramente, en ninguna área me sentí bien. Hay que seguir trabajando e intentar levantarnos”, concedió.

El piloto de Yamaha compite con un chasis que es una evolución del que llevaba Lorenzo en el 2016, pero ni siquiera así se siente más cómodo con la moto, que ya le hizo ser muy irregular la temporada pasada, cuando comenzó ganando las dos primeras carreras del curso y terminó tercer clasificado. “Hay que mejorar la electrónica. Tienen mucho trabajo. También en mejorar el agarre atrás, es muy importante, especialmente en distancia de carrera”, explicaba al final de un viernes de mucho trabajo. Esa falta de agarre fue uno de sus principales problemas de 2017 y en la constancia vuelta a vuelta está la clave de la primera carrera del año en un circuito que castiga mucho los neumáticos. No parece tener Viñales las mejores cartas para repetir la victoria que logró 12 meses atrás.

