El primo de Abidal asegura que donó su hígado para salvarlo y que no cobró “ni un céntimo”

Gérard Armand, el primo del exjugador del Barça Eric Abidal, ha asegurado haber donado una parte de su hígado para salvar a su familiar en 2012, según ha informado este viernes el diario regional francés La Dépêche. El periódico ha publicado una entrevista con el primo del actual secretario técnico del club culé apenas cuatro días después de que la Fiscalía haya pedido al Juzgado de Instrucción de Barcelona la apertura de nuevas investigaciones para "determinar con exactitud la identidad del donante". El primo del exjugador de fútbol ha reiterado que "está a disposición" del Ministerio Público y que "contestará a todas las preguntas" porque no tiene nada que esconder.

"No entiendo nada de esta historia. Los periodistas españoles están todo el tiempo delante de la casa de mi madre, cerca de Lyon. Han publicado su nombre en la prensa y hasta una foto de mis hijos sin mi autorización", se queja Armand en la entrevista con La Dépêche, después de contestar que él no es traficante de órganos. El primo del exjugador del Barça, de 36 años, se encuentra en el ojo del huracán desde que saliera a la luz a inicios de julio una conversación telefónica en la cual el expresidente del Barça, Sandro Rosell, afirma haber "comprado" un hígado para Abidal.

En Toulouse, Armand ha respondido a las preguntas del periodista en el despacho de su abogado, Me Jocelyn Momasso Momasso. "No he recibido ni un céntimo", ha asegurado, antes de detallar cómo fue designado en 2012 para dar una parte de su hígado. Según Armand, en 2012 fue contactado por la esposa de Abidal. "Después de su operación en 2011 de un tumor hepático, la enfermedad regresó de manera rápida. Me dijeron que la única solución era hacer un trasplante", ha explicado. El primo del actual secretario técnico del Barça explica que necesitaban un órgano compatible, y que después de preguntar a varios familiares en la primavera del año 2012, se dieron cuenta que él tenía el mismo grupo sanguíneo y que "podía corresponder".

Armand ha señalado que viajó hacia Barcelona para someterse a una serie de tests y análisis, que confirmaron que su perfil correspondía al de Eric. Según Armand, "uno de sus amigos también era compatible pero mi hígado era más grande. Por eso los médicos decidieron extraer una parte de mi órgano". El primo del exjugador asegura haber firmado "papeles delante de un juez, en Barcelona". "Todo era transparente. La operación tuvo lugar en abril. Pasé tres semanas en el hospital y después cuatro semanas más en Barcelona. Estaba cansado", ha asegurado al periodista francés de La Dépêche.

Armand niega haber recibido dinero por el trasplante y ante la pregunta del periodista, señala que, sin pensarlo, simplemente donó su órgano para "salvar a un miembro de mi familia", aunque también ha detallado que son "primos alejados". El padre de Armand es un hermano de la madre de Abidal, según ha explicado. "Antes de la operación, no teníamos contacto y, por cierto, después tampoco tanto". Después de la operación, Armand regresó a Lyon y "continuó con su vida". Desde septiembre de 2012, trabaja en una fábrica y pudo mudarse a Toulouse, ciudad de origen de su mujer. "No tengo nada que esconder. Solo quiero que me dejen en paz, a mi madre, mi mujer, mis hijos y a mí".