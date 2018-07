Serena, un poco más Serena

Cada vez mejor, cada vez más enfocada, cada vez más Serena Williams. Bastante más reconocible de lo que lo fue durante su aparición en París, hace unas semanas. Entonces, más dudas que otra cosa y una lesión porque su cuerpo no estaba a punto para competir en las alturas. El retorno después de estrenar maternidad, lo sabía la estadounidense, no iba a ser nada fácil, pero poco a poco Serena se parece más a Serena y este viernes ofreció su mejor partido de esta temporada frente a la francesa Kristina Mladenovic, despistada en los últimos tiempos y eliminada en la tercera ronda de Wimbledon por la reina de las reinas: 7-5 y 7-6, en 1h 49m.

Es decir, Serena –contra natura porque ha ido avanzando hasta ahora sin show ni ruido– ya pisa los octavos y comienza a coger vuelo cuando se avecina la segunda semana del major británico. Buenas noticias para el tenis, para su legión de seguidores, para un circuito necesitado de estímulos; no tanto para las adversarias, que ganaron tiempo y se repartieron trofeos mientras la estadounidense estuvo ausente, y ahora la miran cada vez con más recelo porque en Londres se están viendo algunos trazos de la antigua campeona. Solo trazos, pero en el caso de Serena eso supone una seria advertencia.

Le falta tiempo, obviamente, pero va recuperando la forma y el filo. Ante Mladenovic, que hace no mucho apuntaba alto y ahora va perdiendo el brillo, la norteamericana sorteó un duelo complicado y con trampas. A Serena, camino de los 37 años, todavía le falta coordinación y desplazamiento, mucha frescura; en realidad, nada demasiado novedoso con respecto a los últimos ejercicios. Sin embargo, la derecha de la reina, 23 grandes y pura historia, va despertándose y este viernes hizo estragos. A sus 27 golpes ganadores le añadió un porcentaje soberbio con los primeros servicios (80%) y 13 aces.

“Me estoy sintiendo muy bien”, expuso ante los periodistas. “Aún no he sentido ningún problema. Creo que estas tres semanas en las que no he sacado absolutamente nada le han aportado una tonelada de rehabilitación a mi hombro. Creo que fue bueno ir a Roland Garros: Mucho entrenamiento, todos los días, todo el rato… No tenía presión. Me dolió retirarme, pero creo que fue una buena decisión. Así que, aquí estoy…”, añadió con una sonrisa Williams.

Por otra parte, Roger Federer volvió a ofrecer otro recital. Batió por 6-3, 7-5 y 6-2 (en 1h 34m) al alemán Jan-Lennard Struff y prolongó su rutinaria actividad de ir dándole mordiscos a la historia. Con esta última victoria se abrió paso hacia los octavos (contra Adrian Mannarino) y se hizo con la plusmarca de triunfos sobre hierba, otra vez a costa del estadounidense Jimmy Connors. El suizo, que el otro día ya privó al estadounidense el récord de partidos disputados en el verde del All England Tennis Club (105), ya suma 175 en 200 partidos.