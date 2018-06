Serena Williams abandona en Roland Garros

La estadounidense Serena Williams renunció a seguir compitiendo en Roland Garros debido a una lesión pectoral que le impidió enfrentarse a Maria Sharapova en los octavos de final. La estadounidense, de 36 años y ganadora de 23 títulos de Grand Slams, anunció la renuncia justo cuando concluía el partido de Rafael Nadal, 20 minutos antes de las cuatro de la tarde. Según explicó en una sala de medios abarrotada, todavía no conoce el alcance exacto de la lesión y no precisó si podrá competir en Wimbledon, a partir del próximo 2 de julio. De este modo, Sharapova avanzó directamente a los cuartos, en los que se medirá a la ganadora del cruce entre Garbiñe Muguruza y Lesia Tsurenko.

“Desafortunadamente”, arrancó en su discurso, “he tenido algunos problemas en mi pectoral, en mi músculo pectoral, y han ido yendo a peor hasta el punto de que ahora mismo no puedo sacar. Es difícil jugar cuando no puedes sacar”, continuó; “la primera vez que lo sentí fue contra Goerges [en la 3ª ronda], en mi último partido. Ahí comencé a sentirlo. Era realmente doloroso y no sabía qué era. En el dobles de ayer lo intenté poniéndome unos tapings –cintas elásticas para la protección muscular– para ver cómo me sentía, pero no mejoró”.

Preguntada sobre si podrá jugar en Wimbledon, en menos de un mes, respondió: “Mañana me haré una resonancia. Me quedaré aquí y veré a los doctores, a todos los especialistas que pueda. Y no lo sabré hasta que obtenga esos resultados”. “Estoy muy decepcionada. Renunció a mucho, de tiempo para mi hija a tiempo con mi familia. Lo puse todo en la pista. Todo para este momento. Así que es verdaderamente difícil estar en esta situación, pero yo siempre intento pensar de un modo positivo y ver la fotografía completa. Espero estar en los próximos torneos y el resto del año”.