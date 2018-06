Wilander: “Zverev es el próximo grande”

Fino como una caña de bambú, Mats Wilander (Växjö, Suecia; 53 años) transita de un lado a otro de Roland Garros sin parar. El que fuese número uno y ganase siete Grand Slams luce gafas de pasta y un cuaderno de notas que se ha convertido ya en una extensión de su brazo. Dialoga sobre los nombres propios de esta edición y en el día a día, durante estas dos semanas parisinas, analiza con bisturí todo lo que ocurre para el canal Eurosport. Dentro de la cobertura, el sueco conduce el programa Game, Set and Mats: lecciones de culto para aquellos que deseen aprender a descifrar el tenis.

Pregunta. Volvemos al mismo escenario de hace un año. ¿Hay alguien que pueda batir a Nadal en este Roland Garros?

Respuesta. Tal vez Zverev pueda hacerlo y, definitivamente, Thiem puede porque ha conseguido vencerle en tierra. Del Potro y Cilic podrían tener sus opciones también, pero el opositor más firme es, en mi opinión, Zverev. Tanto emocionalmente como tácticamente ha crecido; está más cerca que antes de Nadal y, obviamente, en los próximos cuatro o cinco años mejorará. Creo que le podría ganar en una potencial final si se alinean las estrellas en términos de la meteorología.

P. Así que Nadal es otra vez 100% favorito, ¿no?

R. Rafa es favorito al 99%, pero no al 100% porque a lo largo del torneo podría ocurrirle algo. Si tiene partidos demasiado largos, como por ejemplo dos partidos de cinco sets en dos días, quizá no estaría preparado para el siguiente. En un torneo así pueden ocurrir muchas cosas. Eso sí, si él está fresco y sus partidos son de tres o cuatro sets será imposible derrotarle. Pero no es así como funciona un Grand Slam.

P. ¿Está Nadal más o menos fuerte que el año pasado?

R. Técnicamente, sí. Creo que tiene un revés todavía mejor, pero no estoy seguro de que mentalmente esté mejor que en 2017. Pienso que ahora es más consciente de la fuerza de los jóvenes y los teme de otra manera, pero al mismo tiempo, si él está asustado significaría que también está más concentrado.

P. ¿Y cree que hoy día es mejor tenista que cuando era joven?

R. Creo que ahora es mejor, como lo es Federer. Cuando ellos están bien aciertan en cada golpe y hacen cosas diferentes, pero no creo que en sus mentes ellos piensen que son mejores jugadores. Técnicamente son mejores y físicamente parecen los mismos, pero mentalmente no creo que tengan la misma confianza que cuando dominaban el circuito hace unos cuantos años.

P. En enero, Laver dijo que Federer es el mejor de la historia. ¿Está de acuerdo?

R. Sí, si no lo es Rod Laver, lo es Roger Federer.

P. ¿Le gustaría volver a ver al suizo jugar en tierra?

R. Sí, pero puedo entender que él no quiera jugar seis semanas en arcilla, creo que decide lo correcto. Desde todos los puntos de vista es lo correcto. Lo que me gustaría es que se entrenase una semana y jugase aquí, aunque pudiera perder en la primera ronda. Estoy un poco decepcionado de que él no diga: Roland Garros es grande para el tenis, así que debería venir aquí para jugar al menos un partido. Si perdiera un partido no perjudicaría su confianza. Es solo un día... El tenis merece verle en todos los Grand Slams.

ampliar foto Zverev sirve durante un partido en París. Cameron Spencer Getty

P. ¿Y qué le ha pasado a Djokovic? ¿Es algo físico o por encima del todo mental? ¿Volverá?

R. Creo que es algo mental, pero hasta cierto punto. Es lo que más le ha afectado, aunque si continúa jugando como lo está haciendo ahora encontrará la energía y la motivación para entrenar duro y ganar partidos. Creo que el duelo contra Nadal en Roma fue muy importante, porque aunque no ganó estuvo cerca de Rafa. Eso fue un gran paso. No sé si volverá a ser el mejor del mundo otra vez, pero de alguna manera volverá a estar entre los mejores, seguro.

P. Uno de ellos es Zverev. ¿Tan bueno puede llegar a ser?

R. Hizo un gran último año, aunque no terminó bien, pero de alguna manera sigue mejorando. Se trata de ganar partidos, pero también de querer mejorar en tu juego, y cuando lo ves a él crees que no dejará de mejorar hasta que sea demasiado mayor como para poder entrenarse. Se cabrea y eso puede parecer malo desde fuera, pero tiene la ambición. Tiene la actitud correcta porque cuando pierde contra Nadal se enfada, y eso significa que verdaderamente cree que puede derrotarle. Definitivamente va a ser la próxima gran estrella.

P. Serena Williams ha vuelto. ¿Volverá a ser la de antes?

R. Sí, creo que puede volver a la cima. Pienso que puede volver a ganar grandes torneos, al menos añadir dos antes de que termine su carrera. No espero que juegue 20 torneos al año y sea la número uno; no sé cuál es ahora su motivación, pero sé que no le gusta perder y eso es lo que te conduce a ganar Grand Slams.

P. Pero, ¿considera que ha venido lo suficientemente preparada para competir en París?

R. Si ha venido y está jugando es porque puede ganar algunos partidos. No espero que gane el título, pero será importante todo lo que haga en estos partidos, porque se podrá comprobar si quiere luchar de verdad o no. Si ella pelea física y mentalmente, no habrá dudas de que estará preparada para Wimbledon.

P. Muguruza es siempre un enigma. ¿Qué podemos esperar?

R. Ha hecho tres partidos muy buenos, así que puede llegar lejos. Para mí, antes de empezar el torneo Halep era la favorita, pero con Garbiñe en la segunda semana todo puede pasar. Ya ha conseguido dos grandes, así que sabe cómo ganarlos.

P. Sharapova tiene cinco y ha mejorado en las últimas fechas. ¿Cómo la ve?

R. Ella también puede ganar algún Grand Slam más. En un grande la veo mejor, porque en otros torneos debe jugar dos, tres o cuatro días seguidos y en los grandes se puede descansar y concentrarse mejor en sus partidos. En los majors cada partido es una final, así que Maria es peligrosa.