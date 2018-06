Nadal: “Me gustaría volver a votar”

Después de batir al francés Richard Gasquet y firmar su acceso a los octavos de final de Roland Garros, Rafael Nadal compareció ante los enviados especiales a París y se refirió al relevo gubernamental en España, a raíz de la moción de censura que se votó ayer y ha sentado al socialista Pedro Sánchez en el sillón presidencial del país.

“Tengo mi opinión, pero estamos en momentos complicados para dar según qué opiniones, porque cualquier opinión se toma mal para los dos lados, o para todos los lados, que ya hay muchos... Es difícil.”, expresó de inicio el número uno del tenis, que a continuación se extendió.

“No creo que esta situación sea buena para nadie, en general. Cuando ocurren tantas cosas, tantos cambios, tantos problemas: ahora Cataluña, ahora cambio de gobierno, ahora… Pues qué pasa, que al final la confianza del ciudadano y de lo que vendemos como país, o de lo que el resto del mundo pueda percibir de nosotros, probablemente no sea la mejor”, contestó al periodista.

“Si me preguntas si me gusta todo lo que ha ocurrido, pues no. No me refiero a si me gusta que se cambie el Gobierno o no… No sé de qué manera van a poder gobernar los que entran; no sé con qué mayoría van a gobernar, o qué cosas se pueden hacer o no hacer... No sé, son situaciones o momentos complicados que vivimos en nuestro país, que hay que dejar pasar”.

Y finalmente, el ganador de 16 grandes resolvió: “A mi modo de entender, lo mejor sería votar, o a mí me gustaría votar. Entiendo que con todas las cosas que han ocurrido en estos dos últimos años, que no son pocas, creo que al ciudadano le gustaría votar otra vez porque a día de hoy no creo que nadie que pueda gobernar, los ciudadanos nos podamos sentir totalmente representados porque hay demasiados, demasiados pactos y al final nuestro voto queda de una manera que no nos sentimos del todo cómodos por lo que está ocurriendo. No creo que sea solo un sentir solo personal, sino que también puede ser un sentir general”.