Feliciano: “Me avergüenza la corrupción en España”

A las dos y media del mediodía, la esbelta figura de Feliciano López (Toledo, 36 años) aparece en el Players Lounge de Wimbledon envuelta en un uniforme completamente blanco, lo que resalta aún más el moreno de su piel. En plena veteranía deportiva acaba de cazar el récord de participaciones consecutivas (66) en los Grand Slams, superando a su admirado Roger Federer. Recién comido, precisa que no consume apenas pan, nada de leche ni pasta y muy esporádicamente un refresco. “Debo cuidarme y la Coca Cola es puro veneno…”, puntualiza. Este jueves encara en la segunda ronda a Juan Martín del Potro.

Pregunta. Jugó su primer partido en un grande en 2001. ¿Qué queda del Feliciano de entonces?

Respuesta. Fue en París, contra Moyà. Era la primera vez que pasé la previa de un Grand Slam y jugué muy nervioso, porque Carlos era mi ídolo cuando era pequeño y no disfruté prácticamente nada del partido. Desde entonces ha cambiado todo: mi físico, el tenis, mi mentalidad, mi forma de jugar… Con la edad te haces mucho más estable en la pista.

P. Usted tiene la fama de ser algo indolente, de que no le gusta excesivamente el compromiso. ¿Desmonta el récord esta idea?

R. Hay opiniones para todo. Mi carrera está ahí y al final la gente que la ha vivido y la ha seguido son los que verdaderamente la pueden valorar. La opinión de la gente es muy subjetiva. Eso no lo puedes controlar y yo me siento súper orgulloso de haber podido ser competitivo durante tantos años y de aguantar 20 años al máximo nivel. La verdad es que la opinión de la gente no ha sido algo que me haya preocupado nunca. Desde los 18 años he jugado millones de partidos, unos buenos y otros malos, y al final eso es lo que queda. Las opiniones de la gente suelen ser sobre lo que uno ve desde la televisión o de lo que se puedan imaginar, pero objetivamente, mi carrera ha sido muy larga.

P. ¿No teme que esa imagen de bon vivant haya podido ensombrecerla un poco?

R. Yo no he hecho nada por lo que deba ser juzgado, o no he hecho nada que pueda restar mérito a mi carrera. Mi vida personal la he llevado lo mejor que he podido y mi vida profesional igual. He conseguido lo que he conseguido y ahí está. Hay gente que pensará que he podido conseguir más y otros pensarán de una forma diferente. A la hora de juzgar hay que intentar no mezclar la vida personal y profesional de un deportista. En lo personal, todos pasamos por cosas y eso no debería ser un factor determinante a la hora de evaluar la trayectoria de un deportista.

P. ¿Alguna vez, cuando ha estado en la pista, ha llegado a afectarle de verdad alguna historia?

R. Eso depende de cada uno. Yo nunca he tenido en mi vida un problema personal lo suficientemente importante como para que me afecte mientras juego. Yo he sido inmensamente feliz. La vida nunca me ha dado un palo realmente serio, he tenido una suerte increíble. El que me haya separado… ¿cuánta gente se divorcia hoy día? Yo he tenido salud y mi familia está bien, así que nunca he tenido motivos, salvo la muerte de un niño que para mí era un hermano, el año pasado. Eso es lo único que me afectó de verdad. Hay otros jugadores que sí se llevan los problemas a la pista, pero eso depende de la personalidad.

P. Hablaba hace un par de días del físico, el estilo y la mente como las claves de su carrera. Sin una cabeza muy dura y mucha constancia esto es imposible, ¿no?

R. Los deportes individuales son durísimos mentalmente. El tenis, desde fuera, se ve de una manera muy diferente. Es muy sacrificado, muy duro. Pasas mucho tiempo solo desde muy pequeño, más allá de que tengas cerca a la gente que te apoya, a tu grupo. Yo he conocido un montón de tenistas buenísimos que no han podido soportar la presión de lo que significa todo esto. Había gente que en los entrenamientos eran increíbles y luego en la pista no aguantaban. El año a año en el circuito es mentalmente muy duro de llevar y no todo el mundo está preparado para ellos. El ser profesional es algo muy importante para poder desarrollar una carrera larga en este mundo.

P. ¿Volvería a ser tenista?

R. Sí, sin duda.

P. Hay jugadores que no lo harían…

R. Seguramente, claro, pero a mí el tenis me lo ha dado todo en la vida. Y no solo en lo profesional, sino a nivel de experiencias personales. Desde muy pequeño he conocido a personas y sitios que se te quedan para toda la vida. Todos esos valores que te inculca son para siempre. No me arrepiento, para nada; al contrario, era mi sueño y lo he conseguido. No lo cambiaría por nada.

P. ¿Todavía lo disfruta de verdad o, de alguna manera, los tenistas van un poco con el piloto automático de un lado a otro?

R. Cada año es más duro, obviamente. Cuando tienes 31 o 32 años, aunque esto sea un regalo, es más duro irte de tu casa y levantarte cada día para ir a entrenar con ganas e ilusión. Lógicamente, si pierdo ahora no me lo tomo igual que hace 10 años, pero yo sigo cabreándome porque somos muy competitivos y te sale sin querer. No tengo la misma perspectiva que cuando comencé, porque de hecho no debería tenerla, pero el tenis todavía me divierte.

P. ¿Y qué actitud percibe en los jóvenes? Se dice que les falta cultura del esfuerzo.

R. No me parece ni mal ni bien. Es un reflejo de cómo está la vida hoy día. Yo no voy a criticar a los jóvenes por su manera de actuar, porque yo cuando tenía 20 años actuaba como lo hacían los jóvenes de esa época. Es evidente que todo lo de las redes sociales y el estar con el móvil las 24 horas lo ha cambiado todo. Antes no teníamos tantas distracciones, pero es que el mundo evoluciona de una manera que nosotros no podemos controlarlo. Hoy día tienes acceso a millones de cosas que antes no tenías y eso te quita mucho tiempo de tener la mente en el tenis. Yo, por ejemplo, llamaba a mi casa a cobro revertido. Esto los de ahora no lo han vivido… Antes tenías mucho más tiempo para pensar qué hacer o no hacer.

P. Ha cosechado éxitos y en el vestuario es muy reconocido. ¿Le ha quedado algo pendiente por hacer?

R. Pues mire, llegar más allá de los cuartos en este torneo. Creo que alguna vez he tenido la oportunidad de hacer algo grande aquí, sobre todo un año que perdí con Safin y tenía el partido ganado… Ha habido algún Wimbledon que me he ido de aquí con la sensación de que podía haber dado un buen golpe. Aquí es donde mejor he jugado y donde siempre he pensado que podía llegar lejos.

P. ¿Con qué grande se queda?

R. Wimbledon es el torneo soñado por todos. Cuando entras en este club te das cuenta de que hay algo distinto y cuando entras en esta pista [señala hacia la Centre Court]… No es por desmerecer a ningún Grand Slam, pero jugar aquí es otra cosa. Es incomparable.

P. ¿Y con qué partido se quedaría?

R. Hace dos o tres años jugué muy bien uno contra Djokovic, el gran Djokovic, en los cuartos de final del US Open; también recuerdo muy bien otro con Federer en los octavos de Nueva York, hace 10 o 12 años; otro que le gané a Roddick aquí, en la central; el que jugué contra Tim Henman aquí, porque fue su último partido como profesional… La gente se volvió loca. Acabé ganando de milagro. Estos son los más destacables.

P. Cambiando de asunto, usted siempre ha expresado su compromiso con su país. ¿Cómo lo ve en estos momentos?

R. Lo veo como cualquier ciudadano español: lo veo caótico todo, pero tengo esperanza porque España es un gran país y saldremos adelante. Hemos salido de peores. Por la corrupción ha salido un partido y ahora ha entrado otro, a través de una moción de censura que muchos la consideran ilegítima, pero al final es la Constitución que tenemos y hay que respetarla. Ahora bien, pienso que cuanto haya elecciones, mejor, que cuanto antes podamos expresar lo que sentimos porque así la gente estará más tranquila. Me siento avergonzado, sobre todo de la corrupción de los últimos años. Te levantas cada día y ves un nuevo caso de corrupción en los periódicos. Todos los países tienen sus cosas, pero no podemos sentirnos muy orgullosos de la gente que nos ha representado durante los últimos años.

P. Nadal se pronunció sobre esto y le cayeron críticas. ¿Le sorprendió?

R. Sabe qué pasa, que cuando cualquier deportista o persona ajena a la política da su opinión hay problemas. Rafa fue cero partidista, solo dijo que lo más lógico fuera que se pudiera votar otra vez. La gente se enfada porque Nadal, como cualquier otro ciudadano, opinó. Siempre es lo mismo: la prensa, en general, hace mucho daño. Hay magníficos periódicos y periodistas, pero últimamente el periodismo no está haciendo ningún bien. Un buen ejemplo es lo que ha ocurrido en el Mundial de fútbol… Entiendo las críticas, pero una cosa es criticar y otra destruir. La selección ha decepcionado, teniendo en cuenta las expectativas, pero no se puede destruir a unas personas que dejan su vida por defender a su país en un estadio de fútbol. Lo han dado todo. Por miles de motivos no han salido bien, pero habrá que reflexionar y volver a levantarse con la misma ilusión. Y lo del portero…

P. Sí, De Gea.

R. Me ha escandalizado que se pueda ser así con una persona. Tenemos a un portero que es, objetivamente, uno de los mejores del mundo, y se va a por él descaradamente. Yo tengo amigos ingleses, del Manchester United, que me dicen que si no fuera por él su equipo hubiera quedado décimo en la Premier. Tiene un fallo en el primer partido y desde la prensa se intenta que lo quiten y metan al otro. ¿Pero esto qué es, dónde se ha visto? En vez de intentar animarle… Está ahí porque se lo ha ganado. ¿Acaso no se le puede permitir un fallo a alguien? Hay mucho fanatismo.

P. Pero no solo en el fútbol, sino en todos los ámbitos, ¿no?

R. Absolutamente. El periodismo antes era distinto, pero ahora, con Twitter, los programas de la tele… A la sociedad no le aporta nada. Es todo negativo, negativo, negativo. Por un error no se puede destruir a nadie y menos desde tu propio país. Llega un momento en el que te cansas.

P. Entonces, le da rabia que el deportista no pueda expresarse abiertamente sobre otra cosa que no sea su deporte, como a Piqué.

R. Ahí Piqué puede tener algo de razón, pero lo que tampoco puedes es utilizar tu peso en la sociedad para manifestarte continuamente. Eso no me gusta. Estoy de acuerdo con dar tu opinión, pero no con aprovecharte con tu posición, privilegiada, para lanzar mensajes todo el rato. Me parece bien que Piqué se exprese y que Rafa también lo haga; que el deportista o cualquier otro profesional, de cualquier ámbito, pueda hacerlo. A Rafa no se le puede criticar porque ha sido siempre muy educado y respetuoso, un ejemplo.