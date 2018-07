Cronología del Caso Froome

Chris Froome participará de la próxima edición del Tour de Francia, que se llevará a cabo a partir del próximo sábado, luego de que se conociera que la Unión Ciclista Internacional (UCI) no sancionará su dopaje positivo casi diez meses después de la prueba. Esta es una cronología de las fechas que marcaron la historia del ciclista.

7 de septiembre de 2017

Froome protagoniza un control antidoping al terminar en Santo Toribio de Liébana la 18ª etapa de la Vuelta a España, carrera que ganó justo ocho semanas después de subir por cuarta vez en lo más alto del podio en el Tour de Francia.

14 de diciembre de 2017

La UCI revela que el ciclista británico dio positivo por el uso de broncodilatador salbutamol en un control hecho el 7 de septiembre. Chris Froome sobrepasó el límite permitido del broncodilatador Ventolín, un producto que figura en las páginas grises de la lista prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Este medicamento está permitido solo en ciertas circunstancias y bajo ciertos permisos. En cada mililitro de la orina de Froome del 7 de septiembre el laboratorio antidopaje de Madrid encontró 2.000 nanogramos de salbutamol, justo el doble de lo permitido.

El ciclista explica que sufre de asma, enfermedad para la cual se receta el Ventolín, y asegura que a medida que avanzaba la Vuelta, su asma empeoró y tuvo que aumentar el uso del medicamento según lo recetado por su médico. La UCI abre un expediente informativo al líder del Sky.

4 de junio de 2018

Froome presenta pruebas científicas que ponen en duda la validez del método de análisis para medir la cantidad de salbutamol en orina. La UCI teme que una decisión que no pueda sustentar ante un tribunal civil le termine costando el pago de una indemnización millonaria al corredor, y decide transmitir el dossier a la AMA, que tampoco logra sustentar la validez de su lista de sustancias prohibidas.

1 de julio de 2018

A seis días del inicio, el Tour de Francia manifiesta que vetará a Chirs Froome si no se cierra su expediente antes de la carrera. La grande boucle le comunica al equipo Sky que no le parece grata la presencia de su estrella británica en la próxima edición de la prueba. Para el veto, se apoyan en el artículo 28.1 de su reglamento particular, que otorga al organizador la potestad de no admitir a quien crea que ensucia la imagen de la carrera.

2 de julio de 2018

El Tribunal Antidopaje de la UCI decide que no hay razones para sancionar a Chris Froome, quien podrá, así, defender su título del Tour en la nueva edición. La razón de la absolución radica en que los informes científicos presentados por Froome y su equipo, el Sky, ante el tribunal del juez alemán Ulrich Haas no han podido ser contrarrestados por los expertos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Tras conocerse la noticia, el Tour de Francia vuelve a aceptar la presencia del británico en la carrera.