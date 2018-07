La UCI no sancionará por su positivo a Froome, que podrá correr el Tour de Francia

El Tribunal Antidopaje monocrático (de un solo miembro) de la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha decidido que no hay razones para sancionar a Chris Froome, quien podrá, así, defender su título del Tour a partir del próximo sábado. La noticia la adelanta La Gazzetta dello Sport, el diario italiano organizador del Giro de Italia, que cita fuentes oficiales. Pocos minutos después, France Presse confirmaba la noticia citando fuentes de la UCI directamente.

Según las últimas informaciones, la razón de la absolución radica en que los informes científicos presentados por Froome y su equipo, el Sky, ante el tribunal del juez alemán Ulrich Haas no han podido ser contrarrestadas por los expertos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el organismo que regula y decide qué sustancias se incluyen en la lista de dopaje. Según esta, el salbutamol está permitido hasta un límite en orina de 1.000 nanogramos por mililitro. En la orina de Froome, en un control de la Vuelta que ganó en 2017 se hallaron 2.000 nanogramos. El 4 de junio pasado, según informa la UCI en un comunicado publicado minutos después de las primeras informaciones periodísticas, Froome presento pruebas científicas que ponían en duda la validez del método de análisis para medir la cantidad de salbutamol en orina. Según fuentes cercanas, los abogados de la UCI palidecieron al tener que enfrentarse a 8.000 páginas de publicaciones y, temiendo que una decisión que no pudiera ser sustentada ante un tribunal civil le supusiera el pago de una indemnización millonaria al corredor, decidieron transmitir el dossier a la AMA, que tampoco tuvo fuerza para sustentar la validez de su lista de sustancias prohibidas. El 28 de junio pasado, jueves, la AMA indicó a la UCI que no tenía sentido sancionar a Froome.

Dado que la AMA era el único organismo que podría recurrir la absolución de Froome por parte de la UCI, el caso está cerrado.

La decisión de no sancionar al ciclista británico la ha tomado la UCI diez meses después de du positivo por salbutamol en la pasada Vuelta y solo 24 horas más tarde de que se supiera que el Tour de Francia vetaría su participación si no se cerraba su caso antes de la salida de la prueba. Después del anuncio de la UCI, el Tour, desautorizado y desinformado de una manera dolorosa, ya no tiene razones para vetarlo.

Donde otros ciclistas y otros equipos habían fracasado, como los italianos Diego Ulissi y Alessandro Petacchi, sancionados duramente por positivos similares, el Sky y todo su poder económico han triunfado.

Ya se puede proclamar oficialmente y sin asteriscos que Froome es, tras Eddy Merckx y Bernard Hinault, el tercer ciclista que en la historia ha ganado de forma consecutiva las tres grandes pruebas por etapas, Vuelta, Giro y Tour. Es también el máximo favorito para ganar a partir del sábado en Noirmoutier un quinto Tour de Francia, lo que le permitiría ser miembro del mismo club que Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Desde que lo consiguiera Marco Pantani en 1998, ningún ciclista ha ganado Giro y Tour el mismo año. Ninguno en la historia ha ganado cuatro grandes consecutivas, lo que lograría Froome si llega de amarillo a París el último domingo del mes, el 29 de julio.

Superado el mal trago del exceso de Ventolín, Froome tiene al alcance de su mano la gloria más alta.