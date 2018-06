La Volvo Ocean halla plástico en el lugar del océano más alejado de la Tierra

De no frenar la presencia de plásticos en los océanos, Naciones Unidas calcula que para 2050 habrá más basuras de esta clase que peces en el agua. Por primera vez en su historia, la Volvo Ocean Race ha investigado durante sus nueve meses de travesía la presencia de partículas de plástico en el agua. Para sorpresa de las tripulaciones de Turn the Tide on Plastic (cambia el rumbo del plástico), en representación de Naciones Unidas, y de Akzo Nobel, patrocinada por la multinacional holandesa de pinturas, había micro plásticos incluso en Punto Nemo, al sur del Pacífico. Es el lugar del océano más alejado de la Tierra y también un cementerio de satélites espaciales. Pero la presencia del plástico se debe a las corrientes marinas. Las muestras han sido analizadas, entre otros, en Geomar, el Centro Helmhotz de Investigación Oceánica, con sede en la ciudad alemana de Kiel.

Ambos barcos llevaban a bordo sendos equipos de investigación para filtrar el plástico del agua. Unos aparatos que debían cambiarse cada dos días para evitar que se obturaran. Según el danés Nicolai Sehested, capitán del Akzo Nobel, “esta carrera es maravillosa, pero hay que buscar la manera de gestionar bien el océano porque el plástico está por todas partes”. Metidas en sobres de aluminio sellados, en Geomar, las muestras obran en poder del equipo de oceanógrafo sueco Toste Tanhua.

La misión de los tripulantes de Turn the Tide on Plastic ha consistido en resaltar la campaña de la ONU sobre la limpieza de los mares, pero el programa científico de la Volvo Race era más amplio. Como todos los barcos participantes han cubierto 45.000 millas náuticas (83.000 kilómetros), y han cruzado zonas inaccesibles para los científicos, los datos recogidos sobre las temperaturas servirán para mejorar las previsiones meteorológicas. También se ha medido la presencia de CO2, las concentraciones de algas, y la composición de las corrientes con ayuda de boyas equipadas con sistemas de comunicación vía satélite. Reunida y ordenada, toda esta información dará una visión del estado actual del océano. Una especie de instantánea muy útil “porque todos buscamos lo mismo: aprovechar y disfrutar del mar de forma sostenible”, ha dicho Toste Tanhua.