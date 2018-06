El ganador de la vuelta al mundo a vela se decidirá en la última etapa

La decimoprimera y última etapa entre Gotemburgo (Suecia) y La Haya (Holanda) la más corta de la regata, con un recorrido de apenas 1.000 millas, decidirá quién será el ganador de la presente edicón de la Volvo Ocean Race.

La recta final de la de la vuelta al mundo a vela comenzó puntual hoy a las 14.00 horas con unas condiciones de viento de unos 15 nudos y mucha ola. Esta vez no ha habido recorrido inicial entre boyas por lo que la flota ha cruzado la línea de salida del canal de Gotemburgo para después pasar por la baliza de desmarque y ya a partir de ahí vía libre para los VO65, que poco después han empezado a virar al norte, siendo Brunel el primero en hacerlo seguido de Mapfre y Vestas.

Dos horas después de la salida, la flota al completo se mantenía en un margen de una milla con dos grupos bien diferenciados. Uno más al este, formado por Dongfeng, Scallywag, Vestas y Turn The Tide On Plastic. Y otro, más al oeste, con Mapfre, AkzoNobel y Brunel. “Va a ser una etapa muy complicada, con muchos cambios de viento, muchas transiciones, muchas maniobras también… así que habrá mucho movimiento y mucha intensidad. Son solo tres días y evidentemente no podemos aguantar tres días sin dormir, aunque dormiremos lo mínimo posible para intentar apretar el barco al máximo”, declaraba el cántabro Pablo Arrarte antes de soltar amarras.

Tripulación del Mapfre Xabi Fernández / Patrón Willy Altadill / Trimmer - Proa Sophie Ciszek / Tripulante Pablo Arrarte / Jefe de Guardia Blair Tuke / Trímer - Caña Joan Vila / Navegante Támara Echegoyen / Tripulante Rob Greenhalgh / Jefe de guardia Antonio 'Ñeti' Cuervas-Mons / Proa y capitán del barco

Ocho meses de competición

Después de ocho meses de competición y más de 45.000 millas náuticas de navegación, tres de los siete equipos participantes en la vuelta al mundo a vela tienen posibilidades de alzarse con la victoria de la regata. El Mapfre español de Xabi Fernández y el holandés Brunel de Bouwe Bekking, están igualados a puntos (65), el Dongfeng franco-chino de Charles Caudrelier, está a un punto de ellos. Sin embargo, los de Caudrelier tiene en estos momentos el punto extra que se concederá al equipo que complete la regata con el menor tiempo acumulado, por lo que hay un triple empate virtual que lidera el equipo español, por la condición de líder de las regatas costeras.

El Mapfre podría convertirse en el primer equipo español en ganar la Volvo Ocean Race en 45 años de historia. El VO65 patroneado por Xabi Fernández depende de sí mismo, si gana la última etapa, se llevará el título. Entre su tripulación se encuentra el navegante Joan Vila (Illbruck Challenge 2001/02) que, junto con Roberto ‘Chuny’ Bermúdez de Castro (Abu Dabhi 2014/2015), son los dos únicos españoles que han ganado la vuelta al mundo a vela.

Tres patrones a por la victoria



El veterano patrón holandés Bouwe Bekking ha competido en siete ediciones anteriores de la Volvo Ocean Race, pero a pesar de haber ganado muchas etapas, nunca ha levantado el trofeo de campeón absoluto de la prueba.

Lo mismo le ocurre con el vasco Xabi Fernández, esta ha sido su quinta participación en una regata que tampoco nunca ha ganado. El patrón español del Mapfre atesora un palmarés impresionante en los últimos 12 años con tres participaciones en Juegos Olímpicos, seis vueltas al mundo y dos ediciones de Copa América.

El único de los tres patrones que conoce la victoria es el francés. Seis años después de ganar la Volvo Ocean Race, como segundo de Franck Cammas en Groupama (2011-12), Caudrelier regresaba para un tercer asalto después de superar con el Dongfeng todas las expectativas en 2014-15 al ser tercero en el podio final.

Hacer historia

Dos de los participantes en esta edición de la regata, los neozelandeses Blair Tuke, a bordo del Mapfre o Peter Burling, en el Brunel -compañeros en el equipo olímpico y en la Copa América-, también podrían hacer historia. En poco más de dos años, uno de los dos podría lograr una triple victoria al ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río, la Copa América en 2017 con Emirates Team New Zealand, en Bermuda, y la Volvo Ocean Race. Solo el Dongfeng con la victoria podría

Hasta ahora, lo más cerca que alguien ha estado de alcanzar el triplete fue el estadounidense John Kostecki, quien ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1988, luego se hizo cargo de illbruck , vencedor de la Volvo Ocean Race 2001/02, y finalmente ganó la America's Cup con Oracle Racing en 2010 y 2013.

La meteorología

La meteorología de la zona puede desempeñar un papel importante, la flota podrá encontrarse cualquier situación, desde un avance a paso de tortuga con vientos ligeros hasta una ceñida angustiosa con 35 nudos. El mar del Norte, poco profundo, es muy agresivo cuando hay viento. Si sopla fuerte, esta etapa puede ser tan incómoda como cualquiera de las oceánicas.

La competición tendrá lugar de nuevo muy cerca de la costa, por lo que será muy importante los vientos térmicos, el ciclo diario de calentamiento y enfriamiento de la tierra con sus correspondientes vientos térmicos. La interferencia de los cabos y los valles distorsionará su flujo y condicionará las opciones tácticas.