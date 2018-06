¡Hola a todos! Aquí estamos, a tan solo 24 horas, como quien dice, de terminar la ‘Volvo’. Un día para la llegada, parece mentira después de tanto tiempo. Por cierto, perdonadme que no haya escrito antes, como podéis imaginar andamos con un poco de lío.

Ahora vamos a toda mecha, a unos 23 nudos de velocidad aprovechando las condiciones que nos está dando el mar del Norte, que en cuanto nos acerquemos a La Haya parece que el viento bajará y nunca se sabe qué puede pasar ahí. De momento estamos aguantando al Dongfeng, pero vienen muy rápido. Deben estar unas tres millas por detrás de nosotros, que en realidad no es nada.

Si todo va bien llegaremos a La Haya en menos de 24 horas y conoceremos quién es el vencedor de esta edición. Si somos nosotros, será estupendo. Si no, está claro que será una pena. En cualquier caso, estoy muy feliz de estar entre los tres patrones que a día de hoy pueden ganar esta edición de la Volvo Ocean Race. Hubiese sido muy duro para mí haber llegado hasta aquí sin posibilidades.

Brunel, el otro barco que puede ganar, está cuarto relativamente cerca. Con Bouwe y Capey, patrón y navegante, he navegado mucho. De hecho he dado dos vueltas al mundo con ellos. Los conozco y sé que van a pelear duro hasta el final. Son amigos pero esto es una competición y espero que vaya bien para nosotros y lo podamos celebrar todos juntos. Es muy duro cubrir un barco en el océano, y más aún cubrir dos. La prioridad al salir para esta etapa no era ganarla sino terminarla delante de Dongfeng y Brunel, pero ahora las cosas han cambiado.

Pase lo que pase habrá sido una regata especial por esta situación de triple empate. Creo que hemos aprendido muchas cosas a lo largo del camino y por eso estamos ahora peleando por la victoria final. La preparación fue buena, tenemos un buen equipo. Eso es lo que te quedas para el futuro. Ha habido muchas innovaciones en esta edición. Etapas que puntúan doble, un punto extra para el vencedor de cada etapa, para el que invierta menos tiempo en completar la vuelta... Cosas que han hecho posible situaciones como que Brunel haya subido como la espuma en estas últimas etapas. Y es bueno para la regata, para todos y hace que todo el mundo empuje hasta el final.

Sé que todo el mundo está pendiente del tracker, que nos está siguiendo todo el mundo. Eso es increíble para todo el equipo, para mí y para el país. Desde ya, muchísimas gracias.

Lo dicho, que esperamos daros una alegría. ¡Un abrazo a todos y vamos MAPFRE!

Xabi.