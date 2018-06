Neymar y el ejemplo del fenómeno

Getty Images for Nike

Cuando su fútbol, que había rejuvenecido la esencia del juego brasileño, parecía condenado a extinguirse, Ronaldo Nazario se puso el traje del superhéroe para llevar a la Canarinha a conquistar el pentacampeonato en el Mundial de Corea y Japón. Tenía la rodilla a la miseria, sin nadie que apueste un duro por su recuperación. Pero nunca hay que subestimar a los grandes jugadores, muchos menos a los fenómenos. Ronaldo, que llegó al primer mundial del siglo XXI después de haber disputado 10 partidos en dos años, marcó ocho goles para levantar su segunda copa del mundo (la primero, en Estados Unidos 94). Sin tanto escepticismo como con Ronaldo Corea y Japón, en Brasil retumbaba una duda en la víspera de Rusia: ¿cómo llegará Neymar?

En marzo, el 10 del PSG se rompió el quinto metatarsiano del pie derecho. Una lesión que lo borró de la temporada en Francia. “Nunca sabes si lo que le paso a Ney es bueno o malo. Por un lado no está con ritmo de competición; pero, por otro, no estará tan cansado”, apuntó su amigo Messi. Y Neymar llega a Rusia en llamas. Golazo ante Croacia, golazo ante Austria. “No conozco sus límites”, subrayó el entrenador de la Canarinha, Tite. Ya suma 55 dianas con Brasil y atrapó en el tercer escalón del podio a Romario. En la mirilla tiene a Pelé (77) y a Ronaldo (62). “Me alegraría de que Ney me supere. Incluso, que también lo haga con Pelé”, confesó el exdelantero del Barça y del Madrid, en el box que Nike inauguró en Gorky Park; “porque si eso pasa es que podemos ganar títulos”.

A veces desafiante, otras sumiso, Neymar siempre se apunta para liderar a Brasil. “Me gusta su ambición, sus ganas de marcar goles y ayudar a su equipo y la selección”, añadió Ronaldo. Después del fiasco del último mundial en su casa, Tite armó un equipo que ilusiona, al son del fútbol de su chico estrella. “Tite hizo un buen trabajo. Puso a los jugadores en sus sitios, dio un equilibrio al equipo. Además, los jugadores le quieren mucho. Es un gran gestor de personas”, completó el Fenómeno.

Con Brasil a sus pies, el nombre de Tite comienza a florecer en Europa. “¿Si tuve contactos con el Real Madrid?”, cuestionó el técnico. “Me enoja mucho que digan eso. Estoy concentrado en el trabajo con la selección”, expresó el entrenador de la Canarinha. “No sé si puede ocurrir. La gente habla mucho. Frente a una competición tan importante como un Mundial, los rumores no deberían importar”, dijo Ronaldo. Eso sí, hay rumores dulces para el delantero carioca: “Por supuesto que Ney encajaría en el Madrid”. Antes, en cualquier caso, Neymar tiene una escala en Moscú. “Ya es hora de volver a ganar, ya pasó mucho tiempo desde el 2002”. Ronaldo sorprendió al Mundo en Corea y Japón, Neymar quiere heredar su trono en Rusia.