Luiz Felipe Scolari: “Cristiano es trabajo puro, Messi es genialidad”

Luiz Felipe Scolari (Passo Fundo, 69 años) asegura que aunque no conocía Bilbao la ciudad le huele a fútbol... y a carne. “¿Solomillo se dice?”, comenta desde la Torre Iberdrola, mientras junta los dedos y se los acerca a la boca. Lleva desde julio del año pasado sin entrenar tras completar una exitosa aventura en China, y visita la ciudad para participar como uno de los cabeza de cartel del Bilbao International Football Summit. Que le gusta conversar se le nota en que tiene respuestas para todo.

Pregunta. Ha entrenado en Brasil, Arabia Saudí, Kuwait, Portugal, Inglaterra, Uzbekistán y China. ¿El fútbol es una materia internacional?

Respuesta. En todos los países en los que he estado he observado un gusto por este deporte similar, especialmente por parte de las aficiones respecto a los clubes y las selecciones. He conocido todas estas culturas a partir de su relación con el fútbol. En Japón, por ejemplo, se vive con mucha educación. En Inglaterra me sorprendió que hay muchos aficionados que son solo de su club y no de otro grande. Descubrir todos estos ángulos ha sido algo muy interesante en mi vida.

P. ¿Es un adicto al fútbol?

R. Se puede decir que soy una persona que vive el fútbol con emoción, dedicación y corazón. Todo lo que es preciso para trabajar en este mundo. Llevo 35 años de carrera como técnico y 15 como jugador, así que llevo toda la vida metido en esto. Trabajo siempre con alegría y tengo la satisfacción de hacerlo de alguna forma que pueda dejar algún poso para los demás.

P. ¿Es lo que más feliz le ha hecho?

R. Claro que sí. El 99% de lo que me ha dado el fútbol son alegrías, y solo el 1% han sido situaciones tristes.

P. ¿Ya se ha olvidado del Mineirazo? (Perdió las semifinales con Brasil 1-7 ante Alemania en el pasado Mundial).

R. ¡No! Igual que no olvidas las victorias, tampoco lo haces con las derrotas. Lo que tienes que hacer es sacar de la derrota un marco para iniciar una nueva situación en tu vida. El que nunca fracasó no va a vencer. La gente sabe eso. Aquel fue un resultado atípico, diferente, pero que me dio la oportunidad de tratar de superarme y de buscar otras formas de conseguir objetivos que no había tenido hasta el momento. Ese fue el caso, me fui a China con mi equipo y con el Guangzhou Evergrande ganamos siete títulos de once.

P. ¿Y a los jugadores?

R. El futbolista piensa menos en estas cosas que el técnico. Nosotros miramos por toda la estructura mientras que ellos solo se centran en sí mismos.

Quien nunca fracasó, no vencerá”, asegura sobre el 1-7 que padeció con Brasil ante Alemania

P. ¿Cómo ve a la selección de Brasil para el Mundial?

R. Está muy bien organizada, es una clara candidata al título en Rusia y estoy feliz observando a la selección jugar de esa forma.

P. ¿Qué le parece el trabajo de Tite?

R. Lo está haciendo muy bien. Están muy bien bien organizados, y ha logrado reestructurar al equipo de una forma compacta jugando un fútbol muy eficiente.

P. Son viejos conocidos.

R. Lo conocí cuando yo era profesor de educación física, jugador de fútbol, y técnico del equipo de mi colegio, y él era jugador del equipo rival. Su equipo jugó dos veces contra el mío y lo hizo muy bien. Después de pasar los tests necesarios se integró como entrenador del equipo en el que había jugado y lo hizo también muy bien. Eso de que yo le puse el apodo no es cierto.

P. ¿Cree que Neymar llega recuperado al Mundial?

R. Neymar podría tener algún problema en el inicio, porque se podría resentir de la lesión y de la falta de ritmo en el juego por haberse perdido tantos partidos. Pero si va es porque está curado y estoy seguro de que será un jugador exponencial para Brasil.

ampliar foto Luiz Felipe Scolari, en el Bilbao International Football Summit. Lino Rico

P. Se dice que se escapó a Brasil a recuperarse al margen de los deseos del PSG.

R. No es verdad que se fuera a recuperar a Brasil sin consentimiento. Los médicos deben estar en sintonía a la hora de diseñar un patrón de recuperación y no me creo nada de esos asuntos.

P. ¿Viven los jugadores demasiado expuestos a la opinión pública?

R. Están más observados por la tecnología, pero todos deben saber comportarse ante este nuevo universo.

P. Usted que entrenó a Ronaldo con Brasil (2001-2002), ¿ve algún jugador similar en la actualidad?

R. Ronaldo era un fenómeno, letal cuando jugaba dentro del área. Incluso después de las lesiones logró ser máximo goleador de un Mundial. No hay jugadores como él, pero sí parecidos. Cristiano te hace dos goles por cada tres ocasiones. Gabriel Jesus es otro tipo de jugador pero que va a conseguir cosas de ese estilo. Ibrahimovic transmite la misma sensación de poder que Ronaldo… Ahora también hay grandes jugadores.

CR es el mejor ejemplo para todo aquel que quiera vencer en la vida

P. Es la época de Messi, Cristiano y Neymar.

R. Son jugadores diferentes al fenómeno. Messi es genialidad pura, Cristiano es trabajo puro y Neymar es un jugador con alguna mezcla de los dos. Aun así sus cualidades son diferentes.

P. ¿Hizo debutar a Cristiano con Portugal con 18 años. ¿Le sorprende su evolución?

R. No. Hasta el final de su carrera seguirá igual. Es dedicación pura, auténtica. No acepta dar menos del 100%. Es el mejor ejemplo para cualquiera que quiera vencer en la vida.

P. ¿Celebró la victoria de Portugal en la Eurocopa?

R. Por supuesto. Soy seguidor de Portugal, siempre he sido bien recibido allí. Mi familia vive allí y cuando ganaron a Francia en la final me sentí recompensado porque yo perdí en casa (ante Grecia en 2004) y Fernando [Santos] lo ha hecho fuera.

P. ¿Cómo explica que China solo haya participado en el Mundial de 2002 en toda su historia?

R. Les falta crear un campeonato nacional sub-17, sub-18, sub-19 y sub-20 en el que se formen jugadores a nivel nacional. Se han modificado algunas leyes que están siendo adaptadas el fútbol chino y creo que de aquí a ocho años estará al mismo nivel que Japón y Corea, sus grandes rivales asiáticos. Han tomado buenas decisiones y a partir de 2018 estoy seguro de que comenzará un nuevo marco para fútbol chino.