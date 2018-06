Cardozo, nuevo entrenador de las Chivas

José Saturnino Cardozo (Nueva Italia, Paraguay; 1971) será el nuevo entrenador de las Chivas de Guadalajara. El club lo ha anunciado un día después de la partida definitiva de Matías Almeyda, a quien los dirigentes forzaron a renunciar.

El director técnico paraguayo llega a un rebaño en "estrechez financiera", como lo consideró José Luis Higuera, el CEO de Grupo Omnilife Chivas y en el que los dirigentes se han enemistado con los aficionados por las salidas de Almeyda y de los futbolistas Rodolfo Pizarro, Oswaldo Alanís y Rodolfo Cota. "Tenemos la vara alta. La presión a mí me encanta y me obliga a cuidar todos los detalles", comentó Cardozo en su presentación.

Cardozo ganó réditos en México como futbolista. En 1995 fue contratado por el Toluca como delantero. En 10 años en el país se convirtió en uno de los mejores futbolistas extranjeros en la Liga y se convirtió en el cuarto mejor artillero con 249 goles. En el 2002 fue considerado como el mejor futbolista de América y batió toda una serie de récords, uno de ellos es el de ser el máximo goleador en la fase final del campeonato con 43 tantos y el de ganar cuatro Ligas.

Como entrenador, José Saturnino Cardozo empezó su trayectoria en el Olimpia de su país en 2006. En toda su trayectoria no ha logrado estabilidad en el banquillo, salvo en las tres temporadas en las que permaneció con Toluca. Allí jugó una Copa Libertadores y fueron eliminados en los octavos de final. En 12 años de trayectoria no ha ganado algún título que le consagre. El año pasado estuvo al frente de dos equipos que luchaban por no descender, Puebla y Veracruz, y en ambos fue despedido.

"Vengo a hacer mi historia. Hay plantilla para eso", comentó Cardozo cobijado por José Luis Higuera, quien desapareció del radar de los medios desde un conflicto por el impago de premios a los futbolistas de las Chivas. "Vamos a convencer a la gente con buen fútbol", motivó el nuevo estratega.