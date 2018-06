Maximiliano Rodríguez: “En esta selección hay compromiso”

La galería de la fama de la selección argentina tiene apellidos ilustres, de esos que la anima a sentirse siempre candidata. Un poco más abajo, tiene otros que gracias a pequeños aportes, como una atajada memorable, también se ganaron un lugar. Entre unos y otros hay otro tipo de futbolistas, valores que construyeron su prestigio gracias al sacrificio y una presencia constante en los combinados nacionales. Uno de ellos es Maximiliano la Fiera Rodríguez (Rosario, 1981). Hoy es figura en Peñarol de Uruguay y hace 12 años fue héroe de la albiceleste al dejar a México fuera del Mundial de Alemania con uno de los mejores zurdazos de la historia. "Fue un zapatazo de otro partido, aunque en ese momento fue increíble", reconoce. Su otra pierna, la derecha, fue clave en las semifinales del Brasil 2014, por convertir el penal ante Holanda que le permitió a Argentina volver a jugar una final tras 14 años.

Pregunta. ¿Qué recuerda de aquel vestuario en la final de Brasil?

Respuesta. Fue duro. Porque cuando pasamos la barrera de cuartos de final nos liberamos y dijimos "estamos ahí". Luego, cuando le ganamos a Holanda nos jugó mucho más lo emocional y pensamos que se nos tenía que dar. En la final, y como se fue dando el partido, con esa jugada que viene de un córner y pegó en el palo (N. de R.: un cabezazo de Höwedes tras un centro de Kroos al segundo minuto del suplementario) estábamos todavía ilusionados, pero no pudo ser. El equipo quedó muy golpeado, porque hicimos mucho esfuerzo y no lo pudimos lograr.

P. ¿Cómo toma el grupo las críticas por las derrotas en las finales?

El gol a México "En el momento del control busqué que me quede para mi pierna hábil, la derecha, pero me quedó un poco corta y hago el gesto como de darle la espalda al arco. Cuando estaba en el aire ya estaba convencido que quería pegarle el arco, y de zurda, pero no que entre ahí. Los mexicanos todavía me dicen "chinga tu madre, ese gol".

R. Hay que separar las cosas. Hasta Brasil 2014 se tomó como algo muy bueno haber llegado a la final, porque hacía mucho que no pasaba. Después, la derrota de la Copa América de Estados Unidos fue un detonante, pero se dio así. Nadie quiere ganar más que el jugador. En el fútbol necesitás jugar bien y tener esa cuota de suerte que es lo que creo que está faltando. Cuando nos fuimos de acá a Brasil había mucha incertidumbre en el hincha y en los periodistas de saber para qué estaba el equipo. Se llegó a la final yendo de menos a más. Las otras finales se pierden por penales. Se dice que del segundo no se acuerda nadie, porque todos queremos levantar la copa, los jugadores, los hinchas y el periodismo.

P. Falta menos de una semana para el debut en Rusia y usted es casi parte de este grupo. ¿Cómo están?

R. Todos los mundiales se toman de forma diferente. Cada vez que te estás preparando tenés unas ganas bárbaras y muchas expectativas. A mí me pasó en los tres mundiales que me tocó vivir. Los chicos lo están preparando de la mejor manera y tratando de que éste sea "el" Mundial. Se tienen que dar muchas cosas, pero ojalá se vuelva a dar.

P. ¿Habla con Lionel Messi?

“Los jugadores saben que esta es la posibilidad para sacarse la espina del campeonato”

R. Hablo con todos. Tengo muy buena relación con todos desde hace mucho tiempo. Y es como digo, el jugador quiere ganar. Y más ellos, que están acostumbrados a ganar de todo. No hay nada más lindo que ganar algo con tu país y ellos tienen esa espina y entienden que esta es la posibilidad, porque no saben si se va a volver a repetir.

P. ¿Qué se necesita para salir campeón?

R. Lo más importante para salir campeón de cualquier cosa es que el grupo esté muy fuerte. Tenés que tener buenos jugadores, pero si no hay compromiso es difícil. En esta selección hay compromiso, no me caben dudas. Podés llegar de la mejor manera y si ese mes no te salen las cosas no te sirve de nada. Nos pasó en 2002, que hicimos una eliminatoria perfecta con el loco (Rafael Bielsa) y después no pudimos clasificar a octavos de final. El fútbol es así. Es importante llegar con confianza pero también ganar esa confianza en los primeros partidos del Mundial.

"Pude estar con Diego y Leo en mundiales, las dos leyendas del fútbol”

P. ¿Falta gente que entienda a Messi en la selección?

R. No hay nada mejor que jugar con un jugador así. Pero para un seleccionador argentino es difícil armar el equipo porque tenés muchos jugadores pero ninguno para reemplazar a Leo. En su momento han pasado jugadores muy buenos y el proceso de recambio va a llevar tiempo. Nosotros con Leo (Messi), Di María, el Kun (Agüero), el Pocho (Lavezzi) y Masche nos entendíamos de memoria y uno sabía a qué jugaba incluso visualmente. Eso es muy importante y todo eso lleva un tiempo de adaptación. El entrenador tiene que mover las fichas rápido y encontrar un equipo, decir "este es mi grupo" y entrar sin dudas. Aunque quizás las dudas sean del periodismo y no del entrenador.

P. ¿Cómo fue tener a Maradona de entrenador?

El penal a Holanda Ese día le dije a Alejandro Sabella, "yo voy a patear y poneme cuarto". Justo se dio que fue el penal de la definición. Estaba convencido que lo iba a hacer, pero se me pasaron 200.000 cosas por la cabeza. Es más difícil de llevar y creo que desde que salgo de mitad de cancha hasta que agarro la pelota se hizo una hora. Si lo hacía llevaba a Argentina a la final de un mundial después de mucho tiempo. Era una mochila jodida en la cabeza y encima detrás de ese arco estaba mi familia.

R. Tener a Diego como entrenador fue algo lindo, pero a veces era difícil diferenciarlo del Diego jugador, porque era nuestro ídolo. Diego te contaba muchas historias y tenerlo dentro de la cancha ya te motivaba por lo que es él. Hoy me lo hacen saber mis amigos o cuando me hacen entrevistas: tuve la posibilidad de estar con Diego y Leo en mundiales, las dos leyendas del fútbol. Fui contemporáneo y estuve ahí. En ese sentido soy un privilegiado.

P. ¿Cómo analiza el futuro de la selección?

R. Es muy bueno que Pablo Aimar y Diego Placente estén trabajando con los juveniles para tratar de formar personas y jugadores para la selección que no estén preocupados en ganar por ganar, sepan competir y sean honestos y leales, cosas que se perdieron pero se pueden recuperar. Lo que en algún momento nos enseñaron José Pekerman, Tocalli y Alejandro Sabella. Entrar al predio de AFA era disfrutar desde el primer minuto hasta el último antes de irte. Y a veces éramos solo tres o cuatro, pero me encantaba.