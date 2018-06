Ricky Rubio: “Me veo jugando las finales con Utah Jazz”

Ricky Rubio, tras haber alcanzado por primera vez los ‘playoffs’ a los 27 años y en su séptima temporada en la NBA, se ve ya peleando por el anillo de campeón. Su primera campaña con Utah Jazz resultó esperanzadora. Alcanzaron las semifinales de la Conferencia Oeste tras ser quintos en la fase regular y eliminar a Oklahoma City en la primera ronda. Finalmente fueron eliminados por Houston Rockets en una serie en la que el base español no pudo competir debido a una lesión. “Ha sido una temporada especial, la mejor para mí desde que llegué a la NBA. Hemos ido de menos a más y se ha hecho un gran equipo. Me quedé con la sensación de que nos queda más por conseguir y la motivación para trabajar y conseguir algo grande. Somos un equipo sólido con jóvenes, con futuro. Podemos hacer grandes cosas”.

Ricky, que ha promediado 13,1 puntos, 4,6 rebotes y 5,3 asistencias, en los 77 partidos que disputó en la fase regular, es ambicioso y optimista. “Me veo jugando sin duda las finales”, suelta. “Incluso cuando empezamos los ‘playoffs’ teníamos hambre. Sabíamos que era difícil. Mucha gente decía que íbamos a caer a la primera y eliminamos a Oklahoma, luego que Houston nos iba a barrer por 4-0 y ganamos el segundo partido. Este equipo (Utah) tiene jugadores con mucho carácter y eso hace que sea especial”.

Utah se trata de un equipo sin grandes estrellas. Pero Ricky considera que su compañero Donovan Mitchell, aspirante a ser elegido rookie del año junto a Ben Simmons (Philadelphia) y Jason Tatum (Celtics), puede asumir ese papel. “Por cómo va la Liga se ve que necesitas estrellas para llegar a la final. Si ves a Golden State, con cuatro All Star, o a Cleveland, con la máxima estrella de la Liga desde hace muchos años… Tenemos un gran equipo. Tal vez debemos añadir algunas cosas y ya no seremos la sorpresa. La gente estará más pendiente y tendremos que estar un grado por encima. Mitchell ha demostrado que puede ser la gran estrella del equipo, no solo a nivel numérico, sino de carácter. Y tenemos grandes jugadores como Gobert, Joe Ingles, que ayuda muchísimo a pesar de no tener tanto cartel, a Corwder, a Favors…”.

El base de El Masnou describe a Mitchell. “No es bueno comparar, pero me recuerda a Dwayne Wade (el jugador de 36 años, tres veces ganador de la NBA con Miami y 12 veces All Star). Es un jugador con carácter, con mucho talento ofensivo. Hay pocos jugadores con ese carácter, capaces de anotar 21 puntos en un cuarto contra Houston en partido de eliminación. Eso no se aprende, se tiene o no se tiene”.

Preguntado sobre la situación de Sergio Llull en relación a la NBA, comentó: “Está preparado de ir a la NBA de sobras. Tenemos una buena amistad y lo hemos hablado muchas veces: a él le hace muy feliz estar en el Madrid, es el líder y se siente muy querido. Y siuno es feliz y las cosas le van bien, ¿para qué cambiar?”.

Ricky opinó también sobre el futuro del jugador esloveno del Real Madrid, Luka Doncic, candidato a estar en una de las primeras posiciones del próximo ‘draft’ de la NBA. “Como Doncic sale uno de muchos. Es un jugador especial que tiene un carácter ganador y va a sorprender a muchos en la NBA”, sentenció.

El base de los Jazz explicó que ha hablado con el presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, y con el seleccionador, Sergio Scariolo, y se mostró escéptico sobre la posibilidad de incorporarse a la selección que tiene que disputar los partidos de clasificación para el próximo Mundial: “Tienen un proyecto muy bueno con un grupo de jóvenes. Me gustaría estar, pero es verdad que tienen un proyecto y sería difícil romper esta dinámica”.