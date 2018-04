Xabi Alonso: “El Madrid sufrirá contra el Bayern, pero con media ocasión te hace gol”

A dos días el duelo europeo entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, el exfutbolista Xabi Alonso analizó la eliminatoria de semifinales entre ambos equipos. El vasco, de 36 años y retirado desde el pasado curso, pasó por ambos clubes y augura fuertes emociones en el clásico continental, que tendrá lugar el miércoles (20.45, be IN Sports). El primer acto se jugará en tierras alemanas y Alonso apunta a la ida como punto fundamental del cruce.

“Va a ser muy importante”, afirma el tolosarra en una entrevista difundida por la agencia de representación de deportistas Best of You. “Yo creo que te marca mucho el resultado, a pesar de las últimas sorpresas que se produjeron en los cuartos. El fútbol es muy impredecible: el Madrid gana 3-0 en Turín, parecía que en la vuelta no iba a haber emoción y al final fue una pedazo de eliminatoria… Yo creo que la ida puede marcar el cruce”, prevé Alonso.

El excentrocampista, que militó antes de pasar por el Bernabéu y el Allianz en la Real Sociedad y el Liverpool, incide en el empuje de los bávaros y la pegada de los blancos. “El Bayern es muy intenso y en casa genera muchas ocasiones. El Madrid va a tener que sufrir en algunos momentos y el Bayern debe tener cuidado con los zarpazos del Madrid, porque el Madrid necesita media ocasión para hacerte un gol y muchos de sus jugadores, especialmente Cristiano, llegan en estado de gracia”, señala.

Preguntado sobre qué futbolista marcará la diferencia, Alonso no duda: “Los bloques. Si en estas eliminatorias el bloque no funciona, lo demás no funciona; si tienes alguna debilidad en alguna parte, puede ser fundamental. En los dos equipos hay grandes jugadores, que en los partidos grandes todavía se crecen más, así que este cruce tiene todos los ingredientes para que todos nos apasionemos más con esta Champions, que de por sí ya está siendo espectacular”.

Se refiere además a la baja de Arturo Vidal –“tiene un nivel top y me da pena, porque sé lo que le gusta jugar en el Bernabéu, pero están James, Thiago, Müller o Javi [Martínez] para ocupar esa posición”– y recuerda que jugó en tres de los cuatro semifinalistas, de ahí también su deseo inglés: “Estoy muy ilusionado también con el Liverpool, el que esté cerca de poder colarse en otra final y merecidamente, por cómo ha ido avanzando y por cómo superó la última eliminatoria contra el City, muy al estilo Klopp”.