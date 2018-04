Armstrong pagará cinco millones de dólares de los 100 que le reclamaba US Postal por su historial de dopaje

El exciclista norteamericano Lance Armstrong ha llegado a un acuerdo con el Gobierno federal estadounidense para pagar cinco millones de dólares por fraude de los 100 que le reclamaba el Ejecutivo en nombre de US Postal, el servicio de correos del país que patrocinó a su equipo durante su carrera profesional. La demanda fue interpuesta por los daños que causó a esta agencia que se le retiraran al exciclista sus títulos por su historial de dopaje. El acuerdo entre el exdeportista y el Gobierno ha sido anunciado este jueves, cuando solo faltaban unas semanas para que comenzase el 7 de mayo el juicio que ambas partes estaban preparando.

Armstrong está sancionado de por vida por la Unión Ciclista Internacional y desposeído de los siete Tours de Francia logrados a lo largo de su carrera. El Comité Olímpico también borró de su historial la medalla de bronce en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. El ciclista admitió públicamente en enero de 2013 durante una entrevista televisada en el programa de Oprah Winfrey que se había dopado durante los siete Tours ganados.

En febrero de 2017 el juez Christopher Cooper decidió enviar a juicio a Armstrong tras rechazar el recurso del exciclista en el que pedía que se desestimara la reclamación del Gobierno federal. La defensa del ciclista había planteado que US Postal, que había financiado con 32,5 millones de dólares al equipo de Armstrong entre los años 2000 y 2004, había obtenido con el acuerdo un beneficio mayor de esa cantidad. Sin embargo, el juez alegó que era difícil cuantificar los beneficios obtenidos y, sin embargo, la empresa sufrió un efecto adverso en sus ingresos y en su valor de la marca por la publicidad negativa que se desató tras la apertura de la investigación por el dopaje del ciclista.

El también exciclista Floyd Landis, compañero de equipo de Armstrong, presentó la demanda original en 2010 contra él. Armstrong, además de los cinco millones de dólares, tendrá que pagar 1,65 millones más para cubrir las costas legales de Landis. El Gobierno estadounidense se unió a la demanda en 2013 después de que el exdeportista confesara en televisión haber usado esteroides y otras drogas para mejorar su rendimiento. Armstrong ya se había retirado, pero la confesión destrozó el legado de una de las figuras deportivas más populares del mundo. "Creo que su demanda contra mí era injusta, y aunque gasto mucho dinero, desde 2013 he intentado asumir la responsabilidad total de mis errores y conducta inapropiada, y me hace feliz hacer las paces con US Postal", ha dicho Armstrong a la agencia de noticias AP.