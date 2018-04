La asociación mexicana de futbolistas se enfrenta a los dirigentes para exigir sus derechos laborales

Los futbolistas de México, nacionales y extranjeros, han logrado sentar en una misma mesa a los máximos dirigentes de su fútbol para pedir que se cumplan sus derechos laborales. La petición es básica: que se cumplan los estatutos regidos por la FIFA. El primer punto de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro) es eliminar el régimen de transferencias, conocido como draft, que supone sólo de un día para que los jugadores busquen un club dentro de la Liga, algo que no sucede en otras competencias donde tienen hasta un mes para hacerlo.

El segundo punto es que se erradique el pacto de caballeros, un acuerdo implícito de directivos que supone que los jugadores permanezcan inactivos por seis o más meses si no aceptan las ofertas que les consiguen, a algunos les impiden fichar por ciertos clubes. Los líderes de la asociación presentaron su desacuerdo frente al presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla; Guillermo Cantú, el secretario general de la Federación Mexicana; y el que será el nuevo presidente de la Federación tras el Mundial de Rusia, Yon De Luisa.

"Fue una reunión bastante positiva para los dos lados. Creo que es momento de que los futbolistas alzáramos la voz, que vean lo que nosotros queremos. Queremos sumar para el fútbol mexicano. Ellos se llevan una idea bastante buena, a ellos les pareció bastante bien lo que nosotros estamos opinando", comentó el presidente de la AMFPro, Álvaro Ortiz, tras una mesa de diálogo de dos horas y media en un hotel del aeropuerto de Ciudad de México.

Los jugadores lograron que los dirigentes pusieran en la agenda del próximo miércoles 25 una reunión en la que los dueños de los clubes decidirán si se elimina el régimen de transferencias de un sólo día y si se rubrica un acuerdo para evitar el bloqueo de futbolistas. Lo quieren sellar antes de que finalice el torneo y de que se realice el régimen de transferencias.

Uno de los líderes del movimiento es Christian Chaco Giménez. "Yo creo que de ambas partes hay mucha voluntad. Pudimos hablar a la cara de las cosas que verdaderamente perjudican al jugador", comentó el futbolista argentino nacionalizado mexicano. En la reunión estuvieron presentes la mayoría de los capitanes de los clubes de Primera División e incluso algunos de la Tercera, conocida como Liga Premier.

"Todos estamos unidos. Por primera vez estamos unidos en nuestra historia para lograr algo", zanjó Ortiz. La intención de la AMFPro era la de eliminar el pacto de caballeros para iniciar el siguiente torneo, el Apertura 2018, y que no se realice el régimen de transferencias sólo un día. Los futbolistas piden que, como en todas las ligas del mundo, se respeten los tiempos para ser contratados en cada mercado de transferencias.

La advertencia de la asociación era parar la última fecha de la Liga MX. Hace un año los árbitros decidieron irse a huelga por un fin de semana lo que cimbró al circuito mexicano. Y otra amenaza más grave era que los seleccionados nacionales rechazaran la convocatoria para jugar los siguientes partidos amistosos contra Gales y Escocia a finales de mayo y principios de junio. "Seguimos en la misma postura. Los futbolistas llegaremos a algo", comentó Ortiz, quien no negó la posibilidad de represalias si no les escuchan.

¿Hay amenazas hacia el fútbolista? "Directamente no, indirectamente quizá sí. Hay muchas cosas que han pasado a lo largo de 14 años que estoy acá. Es un avance importante el que tuvimos hoy. Es una realidad que nos mueve mucho", refirió Giménez.

"No estamos pidiendo nada que no merezcamos como jugadores, como trabajadores", comentó el guardameta Moisés Muñoz y añadió "esto no es una guerra, estamos tranquilos y sabemos que recibiremos una respuesta positiva de los dueños". El siguiente miércoles volverá a ser un día crucial.