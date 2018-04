Zidane: “No le haremos pasillo al Barça en el Camp Nou”

El Real Madrid es el equipo que más veces ha ganado al Atlético en la historia de la Liga (86 derbis de 161 disputados). Sin embargo, de los últimos nueve enfrentamientos ligueros, los blancos sólo han ganado uno (el 0-3 en noviembre de 2016 en el Calderón); han perdido cuatro y empatado otros tantos. De los últimos cuatro derbis disputados en el Bernabéu, además, el Madrid no ha ganado ninguno: ha empato una vez y ha caído tres. Este domingo (16.15, beIN LaLiga) Zidane buscará la victoria en casa. El público del Bernabéu espera a Cristiano Ronaldo después de la chilena que puso de pie al Juventus Stadium para rendirle un pequeño homenaje.

Igual que el Madrid, el Atlético llega con un óptimo resultado europeo (2-0 al Sporting) que le abre el camino a las semifinales de la Europa League. Salvo el lesionado Nacho -con una rotura muscular-, Zidane cuenta con todos sus jugadores y podría rotar pensando en el partido del miércoles contra la Juve. ¿Cómo se gestiona la carga física y emocional del equipo?, le preguntaron este sábado a Zidane después del último entrenamiento previo al derbi. “Se gestiona como siempre, tenemos pocos días para descansar pero el Atlético igual. Ha tenido menos que nosotros. Estamos concentrados en el partido que tenemos. Estamos preparados emocionalmente, físicamente, todo. Estamos en un momento bueno y lo que queremos es seguir con esta buena situación”, respondió.

Quedan ocho jornadas para que termine la Liga y el técnico francés sorprendió a todos al anunciar que el Madrid no le hará pasillo al Barcelona en el caso de que en el clásico del 6 de mayo los azulgrana sean matemáticamente campeones (el Atlético tendría que llegar a esa jornada a 9 puntos del conjunto de Valverde). "Nosotros no vamos a hacer pasillo, nos concentramos en el partido de mañana. Y pensamos sólo en los tres puntos de mañana. El Atlético se merece estar donde está y nosotros queremos recortar la distancia", dijo Zidane.

¿Ha dicho que no le vais a hacer pasillo al Barcelona?, le insistieron. "Sí, como dentro de 15 días me lo vais a preguntar, pues ya lo digo hoy", aseguró. ¿Es por lo que pasó después del Mundialito, que el Barça se negó [en el clásico de Navidad]?, le preguntaron. "Es una decisión mía y ya está. No entiendo lo del pasillo y no se hará, estamos lejos del final de la temporada, pero no lo haremos", contestó Zidane. Le insistieron preguntándole si esa decisión se debe a que al Barcelona rompiera con la tradición del pasillo el pasado mes de diciembre. "El Barça lo rompió, lo has dicho tú, entonces no existe macho, de qué hablamos", zanjó el técnico francés.

A Zidane le preguntaron también por Bale, que en Turín ni siquiera saltó al césped a calentar y por el buen momento del equipo, por si no le da rabia, viendo los buenos partidos que está haciendo en Europa, haberse descolgado de la Liga tan pronto. "Hay momentos dentro de una temporada en los que no te salen bien las cosas, los hemos tenido y ha durado mucho, sobre todo el de no meter goles. Hemos trabajado de la misma manera, pero a veces no te salen las cosas. Hemos tenido un inicio de temporada muy difícil, pero no lo podemos cambiar, solo podemos hacer lo que estamos hacienado ahora, jugando bien para intentar acabar bien la temporada", analizó el técnico del Madrid.

"El otro día en Turín Bale no calentó porque salieron otros. Ahora tenemos un partido mañana, Gareth está igual de preparado que los demás. Decís que juega menos y que no disputa los partidos importantes, pero para mí no es así, hay muchos partidos y Gareth es un jugador del Madrid. Se va a quedar la temporada que viene, digo yo, es mi sensación. Ahora bien, no sé lo que me va a pasar a mí, así que los jugadores veremos...", explicó el técnico sobre el galés y su futuro.

¿No le preocupa que pierda la motivación?, le insistieron. "No, no la va a perder, se está entrenando y está como todos. Estoy aquí para intentar que esté como siempre. Es un jugador importante, en los últimos partidos jugaron otros y lo hicieron también muy bien, es que esto es el futbol y no tengo que explicarlo", respondió el técnico francés.

Le hicieron notar que Bale no es un futbolista cualquiera, que el Madrid pagó 100 millones por él. ¿Entiende el lenguaje corporal de no celebrar sus goles en Las Palmas y de no celebrar el golazo de Cristiano en Turín? ¿Entiende que pueda estar anímicamente mal?, le preguntaron. "Sí, claro que lo entiendo, es normal porque los jugadores quieren jugar todos los partidos. Pero como para mí son todos importantes y los que jugaron últimamente lo hicieron muy bien, es complicado. Yo tengo que tomar decisiones", contestó.