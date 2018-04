Cristiano Ronaldo pone en pie al Juventus Stadium

Hay aventuras de verano, ligues que florecen con la primavera y hay amores que resisten a todo, a la edad, a las arrugas, al calor, al frío, a la lluvia. Hay amores que nunca se oxidan, como el de Cristiano Ronaldo con la Champions y con el gol. Este martes en Turín encontró, encima, lo que llevaba años persiguiendo. Un gol para enmarcar, un gol de chilena. Lo marcó en el minuto 64. Zidane se llevó una mano a la calva y otra a la boca, incrédulo, maravillado. Le faltó decir, y seguro que lo pensó: madre mía lo que ha hecho.

Los 40.849 del Juventus Stadium se pusieron en pie para aplaudir al portugués. Fue un aplauso de un minuto. Un tributo reservado a un rematador que nunca pierde el hambre y que siempre quiere más. Un rematador que se desquicia cuando falla porque vive del gol. Un delantero todoterreno que cada vez se aleja más de la banda para acercarse al área. Un delantero total que se ha reinventado al darse cuenta de que su velocidad no es la misma que la de hace cinco o seis años. Incluso Buffon parecía decir: qué iba a hacer yo….

El gol de Cristiano llegó, además, cuando la Juve apretaba, incansable, buscando el empate. Así de cruel es el fútbol y así de castigador es el portugués. El primero lo había marcado a los tres minutos. El silencio en el estadio fue tan irreal que parecía que el gol había sido anulado y que el portugués estaba corriendo no para celebrarlo sino para quejarse de algo con el linier. Pero no: fue gol. Un gol que rompió con la parafernalia que se había montado en el estadio hasta ese momento. La coreografía, la música a toda pastilla durante el calentamiento bajo una lluvia insistente, el vozarrón del speaker que indicaba cómo y cuándo cantar y levantar las banderitas, el juego de luces durante la alineación. No se vio ni una sola imagen por los videomarcadores de la final de Cardiff, ni siquiera la del gol de Mandzukic. Todo borrado; de la vista, pero no de los recuerdos.

119 en Europa

El que este martes rompió los tímpanos de la hinchada bianconera fue Cristiano Ronaldo que nunca falla en sus citas con Europa. Con la puntera empujó un pase de Isco, que había recibido el balón de Marcelo. Fue el gol número 13 del portugués en Champions en lo que va de temporada, el 118 en la máxima competición. El de chilena, el 14 que sube el botín a 119.

Ya lo había advertido Luka Modric en la víspera: “Cristiano tiene mucha confianza en sí mismo y es muy importante tenerle así de enchufado. Con un Cristiano así tenemos muchas posibilidades de pasar esta eliminatoria”. El portugués, que se pasó dormitando la primera parte de la temporada, salió del letargo a mediados de enero. En 2018 ha marcado 23 goles y en Champions dejó su huella en los octavos contra el PSG.

Le sobra confianza en los gestos y en el remate. Mientras bajaba de la rampa del Juventus Stadium guiñaba el ojo a las cámaras. Se lo volvió a guiñar al balón en cuanto empezó el partido y lo atrajo al pie cual imán para rematar de chilena un pase de Carvajal. Ese tanto abrió la caja de los truenos, Marcelo firmó el 0-3 a pase de Cristiano.

El Madrid no ganaba en Turín desde 1962. Anoche expugnó el Juventus Stadium gracias a su depredador. Tiró de experiencia el conjunto de Zidane que se encontró muy pronto con ventaja en el marcador. La Juve, lejos de venirse abajo, aguantó como una jabata y la mantuvo el pulso al Madrid hasta la chilena de Cristiano Ronaldo. “Lotta col cuore, sia l'Europa del nostro colore” [Lucha con el corazón, haz que Europa lleve nuestros colores] fue la pancarta con la que el fondo de la Juve recibió a los suyos. Corazón puso, desde luego, el equipo de Allegri. Pero no hay coraza que valga cuando Cristiano se empeña en prolongar su amor con Europa y con la Champions.