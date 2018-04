El ‘otro fútbol’ de Benzema

El lunedì di pasquetta en Italia es casi tan importante como el viernes santo. Es festivo y las familias y los grupos de amigos se suelen juntar para montar un pícnic. El tiempo acompañó ayer en el Norte de Italia. Por las calles de Turín era complicado encontrar un bar abierto. Los turineses descansaron, los turistas hicieron horas de cola para subir a la Mole Antonelliana y dominar la ciudad y los curiosos esperaron al Madrid en su hotel de concentración. Viajó toda la plantilla en el regreso de Zidane a su antigua casa. Incluido el lesionado Nacho y, por supuesto, el desafortunado Benzema, que el sábado en Las Palmas anotó un gol de penalti, pero falló, de nuevo, un par de mano a mano con el portero.

“El Madrid tiene futbolistas que propician que Cristiano pueda brillar”, dijo Machín, el técnico del Girona después del 6-3 del Bernabéu hace un par de semanas. Le echó un cable a Benzema, que no había marcado, pero había intervenido en tres tantos del equipo blanco. El francés es el nueve del Madrid. Lo dice el dorsal que lleva desde que llegó a Chamartín. Los números, sin embargo, dicen otra cosa. Esta temporada ha anotado nueve goles entre Liga y Champions. “Cuando se habla de un delantero centro y de un delantero centro como el del Madrid y hablamos de otra faceta como la de fabricar juego… mal asunto, porque el Madrid tiene centrocampistas y laterales para eso. Un nueve tiene que marcar goles”, dice Pedja Mijatovic, que anotó 35 en sus tres temporadas en el Madrid. El tanto de la Séptima en Amsterdam lleva su firma.

Carlos Santillana, que entre 1971 y 1988 marcó 289 goles con el Madrid se fija en otro aspecto: “Benzema tiene una clase extraordinaria, técnicamente es muy bueno. No es el clásico delantero centro de área como lo era yo o un rematador como Cristiano. A un nueve se le piden goles, pero Benzema tiene otro tipo de fútbol. Busca diagonales, en los desmarques se lleva a jugadores para dejar sin marca a Cristiano, controla muy bien el balón de espaldas. La suya es una labor importante para el equipo aunque no se vea, porque el aficionado lo que quiere ver de un delantero son goles. Tener un jugador de estas características es fundamental. Hay que saber ver lo bueno que tiene y lo mucho que se aprovecha el equipo de ello”, opina.

Santillana vivió alguna mala racha, igual que la que está pasando ahora Benzema, que nunca había marcado tan poco. Sorprende, además, esa sequía por la cantidad de ocasiones que genera el equipo. “Yo a Karim le veo muy bien y ha marcado goles en partidos donde era importante hacerlo. Lo que hace él para el equipo no son solo goles sino también asistencias y otras cosas muy importantes para nosotros. Estamos muy contentos con él”, le defendió ayer Modric.

“Cuando el balón no entraba me iba al banquillo y no pasaba nada… me dejaban descansar e iba limpiando la cabeza de la ansiedad. Es el único remedio”, recuerda Santillana. No cree que la sensación de dejadez que transmite Benzema influya en los pitos del Bernabéu.

“Es su forma de ser, no se le puede exigir lo que no tiene”, coincide Mijatovic. “El aficionado está acostumbrado a que en el Madrid los delanteros marquen y como Benzema no lo está haciendo desvirtúa sus muchas virtudes a los ojos del público. Al aficionado habría que decirle que Benzema hace otras cosas y a Benzema habría que exigirle que estando en un equipo con tanta posesión y juego ofensivo, marque más”, añade Santillana.

En Europa Benzema tiene uno de los peores promedios goleadores[/TEX] (uno cada 178 minutos). Sólo Mertens, Griezmann y Bas Dost —eliminados todos en la fase de grupos— tienen estadísticas peores (uno cada 240, 264 y 189, respectivamente). La campaña pasada Benzema llegó a liderar el ranking de jugadores con más partidos junto a CR (13); fue también el que más goles de cabeza anotó (3) y el que más remató a puerta desde dentro del área (18). En esta edición lleva apenas 11 remates, seis de ellos a puerta.

En Turín esta noche se cruzará con Higuaín, que tuvo una de sus peores noches en Cardiff. “De Higuaín también aquí en Italia siempre se ha dicho que no marcaba… Es el eterno debate. En cuanto a Benzema, para mí es uno de los mejores delanteros: trabaja para el equipo, facilita los desmarques, protege el balón… La gente no lo ve porque sólo piensa en el gol, pero en el fútbol moderno no sólo cuenta finalizar las jugadas. Zidane no es estúpido, si hubiera alguien mejor en el banquillo, lo pondría. Por sus características, no hay jugador como Benzema en el Madrid”, asegura Birindelli exdefensa de la Juve.