Modric: “Con un Cristiano así de enchufado tenemos muchas posibilidades de pasar”

Para Zinedine Zidane Zidane el partido de este martes no será uno más. El técnico francés regresa por primera vez al lugar donde se convirtió en el mejor jugador del mundo. La Juve, lo ha dicho siempre, fue su escuela. En Turín sigue teniendo a sus amigos de siempre, con los que se junta a tomar un aperitivo cuando puede escaparse. En el restaurante Da Angelino, donde el ahora técnico francés iba a comer a diario en su época de futbolista, siempre le tienen preparado su plato favorito: rigatoni freschi [una pasta corta] con tomatitos, aceite, albahaca y parmesano. Mauro, el hijo del dueño, recuerda que en la época en la que Zidane tenía a Enzo [el primogénito] pequeño y no podía acerarse al restaurante, le llevaba la comida a casa, cerca del Colle della Maddalena, la zona de colinas de la ciudad.

¿Qué aprendió aquí?, le preguntaron este lunes en una abarrotada rueda de prensa en la que contestó en italiano a las preguntas de los periodistas italianos. “Muchas cosas, no sólo como futbolista, también como persona porque cuando llegué aquí era la primera vez que salía de Francia. Me acogieron como uno de la familia. Ahora estoy en otra parte”, contestó ZZ. Dijo que el partido de esta noche no tendrá nada que ver con Cardiff, no dio pistas sobre el once y cuando le preguntaron si en un futuro le haría ilusión entrenar a la Juve contestó: “No es la cuestión, nunca se puede decir nunca, estoy feliz donde estoy y me dedico a entrenar al Madrid y a pensar sólo en el Madrid, no me planteo qué haré en el futuro, trabajo en el día a día”.

Sentimentalismos a un lado, su equipo visita al rival que goleó en la última final de la Champions pero al que el Madrid no gana una eliminatoria desde 1987, en el antiguo formato. "No sé por qué es difícil. No hay que pensar mucho en eso y tampoco en los que hemos ganado. Es otra eliminatoria, otro partido y otro escenario, tenemos que preparar bien las cosas porque es un partido importante para nosotros", valoró Zidane sobre los antecedentes.

Una historia nueva, pero ante un rival con su identidad de siempre. Nuevos nombres, mismo estilo y peligro constante. "Esta Juventus demuestra que es muy buen equipo, un equipo completo. Tenemos que tener cuidado con todo lo que hacen, atrás, en el medio y en la delantera. Está haciendo una buena temporada y con buen fútbol", analizó el entrenador, que evita cualquier comparación con lo que ocurrió en Cardiff. "Es un partido completamente diferente… han pasado diez meses. Lo que pasó, pasó. Nos ha ido bien, pero ahora es otra cosa, el dibujo puede cambiar o no. Nosotros mo somos muy diferentes, estamos todos los jugadores. Quitando que la temporada no ha sido tan buena como esperábamos, somos iguales"

Aquel día, con Bale entre algodones, Zidane apostó por Isco en el once titular. Ahora, con el primer desposeído de su estatus de intocable y el segundo reclamando la regularidad, otros dos actores se han colado en la terna: Lucas y Asensio. Los cuatro se disputan el último puesto en el once y Zidane no da pistas ni de su elección ni del esquema que presentará en Turín. "A mí me gustan todos los dibujos, me gusta cambiar y jugar de diferentes maneras". Respecto a nombres, aseguró que espera que sea quien sea, los descartados no sientan que tienen la etiqueta de suplentes: "Ojalá que no. Para mí no hay suplentes ni titulares, tengo a 25 muy buenos y voy a utilizar a todos, algunos tendrán más minutos que otros. Isco es uno de esos jugadores importantes, en la selección quizás es diferente porque tiene 7 partidos, aquí jugamos 60", contestó el francés, que asegura que saldrá a buscar la victoria.

Sobre el once tampoco se mojó uno de los que tiene el cartel de fijo, Luka Modric. El croata, totalmente recuperado del problema muscular que le dejó en el banquillo en la vuelta de octavos ante el PSG, asegura que se siente igual de cómodo con la verticalidad Bale o la posesión de Isco. "Hemos demostrado que nos sentimos bien con todos, lo importante es que corramos como equipo, luchemos juntos. Si juega Gareth o Isco para mí es lo mismo porque los dos aportan mucho al equipo. El que juega lo decide el míster". Compañero de Bale en el Tottenham y uno de sus grandes apoyos en el vestuario, aseguró que ve bien al atacante pese a su situación actual. "Le veo bien. Ha sido una temporada difícil por las lesiones, pero últimamente está bien. Yo le veo contento y lo que podemos esperar de él todos lo sabemos. Su aportación es importante para nosotros, nos ayuda mucho con su verticalidad y rapidez".

Fuera de todo debate está Cristiano Ronaldo, también para Modric. El portugués, máximo goleador de la competición, llega a Turín con 12 goles en los ocho partidos disputados este curso y es la mejor garantía para este Madrid. "Cristiano tiene mucha confianza en sí mismo. Sus goles son muy importantes y es vital tenerle así de enchufado. Con un cristiano así tenemos muchas posibilidades de pasar esta eliminatoria", remató el croata.