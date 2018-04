La baja de Kyrie Irving para todo el curso acentúa la maldición de los Celtics

Kyrie Irving no jugará más esta temporada. Los Celtics pierden el concurso de estrella. Irving sufría una lesión de rodilla desde el 11 de marzo. Finalmente ha tenido que sr operado. Se une a la baja de Gordon Hayward, otra de las grandes incorporaciones del equipo, que se lesionó gravemente en el primer partido oficial de la campaña.

Irving, una de las grandes estrellas de la NBA, cinco veces All Star, llegó a los Celtics procedente de Cleveland. Él mismo pidió ser traspasado. Los Cavaliers recibieron a cambio a Jae Crowder, Isaiah Thomas, Ante Zizic y una primera ronda del draft de 2018.

Los Celtics, a pesar del rosario de bajas que ha sufrido, se mantienen en la segunda plaza de la Conferencia Este. Irving, que acaba de cumplir 26 años, promedió 24 puntos, 5,1 asistencias y 3,8 rebotes en los 60 partidos que disputó con los Celtics.

La plaga de lesiones asola la NBA. DeMarcus Cousins, el pívot de Nueva Orleans, y Kristaps Porzingis, pívot de los Knicks, causaron baja para toda la temporada hace ya bastantes semanas. Cousins se rompió el tendón de Aquiles el 26 de enero. Porzingis se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda a principios de febero. John Wall, el base de Washington, reapareció el martes después de más de un mes y medio. Los Warriors sufren la baja de Stephen Curry, que sufrió una lesión en la rodilla izquierda y en principio será baja durante tres semanas por lo que podría perderse la primera ronda de los ‘playoffs’.

Los Spurs solo han podido alinear esta temporada a su estrella Kawhi Leonard en nueve partidos. El alero sufre una lesión en el cuádriceps derecho. Se lesionó durante los playoffs de la pasada temporada, reapareció el 12 de diciembre, pero jugó en cuentagotas, día sí, día no. Tras un partido contra Denver, el 13 de enero, los Spurs decidieron que Leonard no volverá a la actividad hasta que se restablezca por completo y no han comunicado el periodo que estará de baja.

La lista de jugadores que se perderán el resto de la temporada es larga y en ella se encuentran Jeremy Lin (Brooklyn, rodilla), Seth Curry (Dallas, gemelos), Patrick Beverley (Clippers, rodilla), Mike Conley (Memphis, talón), Dion Waiters (Miami, tobillo), Ron Baker (Nueva York, hombro), Andre Roberson (Oklahoma City, rodilla), Isaiah Canaan (Phoenix, tobillo), Brandon Knight (Phoenix, rodilla) y Thabo Sefolosha (Utah, rodilla).