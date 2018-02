Porzingis y la lluvia de estrellas lesionadas en la NBA

La fatalidad empezó con la estremecedora lesión de Gordon Hayward cuando apenas habían transcurrido cinco minutos del partido inaugural de la temporada entre Cleveland y Boston. El flamante fichaje de los Celtics se fracturó la tibia y se dislocó el tobillo y quedó fuera combate para el resto del curso. Fue el preludio de una campaña funesta que no parece tener fin. El martes fue el letón Kristaps Porzingis quien se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda en el partido que los Knicks perdieron ante Milwaukee (89-103).

Las desgracias se han cebado con cuatro de los jugadores elegidos para disputar el próximo All Star, curiosamente los cuatro elegidos por LeBron James para formar con su equipo en el nuevo formato que se estrenará el 18 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles. DeMarcus Cousins, John Wall, Kevin Love y Kristaps Porzingis no estarán en la cita.

Cousins, el pívot de Nueva Orleans, se perderá toda la temporada después de haber sido operado de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió el 26 de enero en un partido ante Houston. Los Pelicans han fichado a Nikola Mirotic, tras su etapa en Chicago. El montenegrino con pasaporte español ha pasado a ocupar el puesto de Cousins en el equipo titular del equipo formando pareja con Anthony Davis.

John Wall, el base de Washington Wizards, sufrió una lesión en la rodilla izquierda que le mantendrá fuera de las canchas durante unos dos meses. Es más o menos el mismo periodo que deberá estar sin jugar Kevin Love, el ala-pívot de Cleveland, que padece una fractura en un dedo de la mano izquierda.

Isaiah Canaan. Ross D. Franklin AP

Otro jugador que hubiera estado en el All Star de no haberse encontrado lesionado es Kawhi Leonard. El alero de los Spurs sufre una lesión en el cuádriceps derecho y solo ha podido disputar nueve partidos esta temporada. Se lesionó durante los playoffs de la pasada temporada, reapareció el 12 de diciembre, pero jugó en cuentagotas, día sí, día no. Tras un partido contra Denver, el 13 de enero, los Spurs decidieron que Leonard no volverá a la actividad hasta que se restablezca por completo y no han comunicado el periodo que estará de baja.

Además de Howard, Cousins y Porzingis, la lista de jugadores que se perderán el resto de la temporada es larga y en ella se encuentran Jeremy Lin (Brooklyn, rodilla), Seth Curry (Dallas, gemelos), Patrick Beverley (Clippers, rodilla), Mike Conley (Memphis, talón), Dion Waiters (Miami, tobillo), Ron Baker (Nueva York, hombro), Andre Roberson (Oklahoma City, rodilla), Isaiah Canaan (Phoenix, tobillo), Brandon Knight (Phoenix, rodilla) y Thabo Sefolosha (Utah, rodilla). Otros jugadores se han perdido un montón de partidos, caso de Paul Millsap (Denver, muñeca) que solo ha podido jugar 16.

Son destacables otros casos como el de Jabari Parker, el pívot de Milwaukee, que el 2 de febrero reapareció después de haberse roto los ligamentos por segunda vez la pasada temporada. O el de Isaiah Thomas, que no pudo debutar con los Cavaliers, hasta el 2 de enero. Peor es la situación de Markelle Fultz, el escolta elegido por los Sixers el número uno del último draft, que con problemas en un hombro, solo pudo disputar los cuatro primeros partidos de la temporada y no tiene fecha de reaparición.

La plaga de lesiones ha avivado el debate en la NBA sobre la enorme exigencia física que supone para los jugadores disputar 82 partidos de la fase regular. Precisamente esta temporada se ha esponjado ligeramente el calendario gracias a que la Liga dio inicio dos semanas antes de lo habitual. La fase regular empezó el 17 de octubre y concluirá el 11 de abril.

Existe consenso sobre la premisa de que todos los equipos necesitan contar con sus jugadores en las mejores condiciones físicas, pero la NBA quiere preservar los intereses de los aficionados que pagan la entradas por ver a las grandes figuras y no permite que los entrenadores dosifiquen a varios de sus mejores jugadores en un mismo partido.

Gregg Popovich ya fue multado en un par de ocasiones por dar descanso a la vez a varias figuras de los Spurs. Pero su ejemplo ha sido seguido por varios de sus colegas y esta temporada incluso LeBron James ha descansado en alguna ocasión sin encontrarse lesionado. Lla necesidad de regular el esfuerzo es evidente y varios colegas de Popovich han seguido su ejemplo, empezando por Steve Kerr, el entrenador del equipo que defiende el título, Golden State.