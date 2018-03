La doble cara del Sevilla de Montella

“No hemos sido capaces de pelear en tres frentes y lo analizaremos a final de la temporada”. Las palabras de José Castro, presidente del Sevilla, ponen de manifiesto una realidad. La doble cara del equipo dirigido por Vicente Montella. A gran nivel en la Copa del Rey, donde jugará la final contra el Barcelona el próximo 21 de abril, y haciendo historia en los cuartos de la Champions, con una eliminatoria de mucho lustre contra el Bayern, el Sevilla se encuentra en la Liga lejos de su objetivo, que era la cuarta plaza. Sexto, a 14 puntos del Valencia, el equipo andaluz recibe al Barcelona amenazado por el Girona y el Betis, a solo dos puntos en la clasificación. El contraste es demasiado llamativo como para escapar al análisis. El Sevilla, con Montella al mando, no conoce la derrota en los torneos de eliminatorias. Ha jugado seis partidos en la Copa, con cinco triunfos y un empate, eliminando al Cádiz, al Atlético de Madrid y al Leganés. En la Champions, dejó en la cuneta al millonario Manchester United con un empate en casa y una victoria en Old Trafford. En total, ocho partidos en estos dos torneos con seis triunfos y dos igualadas.

Montella debutó en la Liga el seis de enero con una derrota contra el Betis en el Sánchez Pizjuán (3-5). El Sevilla de Montella ha disputado 12 choques de Liga, con cinco victorias, un empate y seis derrotas. En una hipotética clasificación desde ese estreno ante los de Quique Setién, el Sevilla ocuparía la 10ª plaza, con 16 puntos, 17 goles a favor y 22 en contra. Sexto clasificado en la actualidad, cuando Eduardo Berizzo fue destituido a finales de diciembre era el quinto clasificado, a cinco puntos del cuarto clasificado, siempre el Valencia. Son varias las causas que explican esta doble cara del conjunto andaluz. La primera, la decisión tomada por el técnico de priorizar los torneos de Copa, apostando además desde su llegada por un bloque de futbolistas. Su única prueba con una rotación masiva se saldó con una dura derrota en Eibar (5-1).

En este periodo, el italiano apenas ha contado con los fichajes de invierno realizados por la entidad, en especial Arana, Roque Mesa y Sandro. Layún sí ha jugado más por la lesión de Navas. Sin repartir las cargas de trabajo, en el club también se destaca la complicación que supone pelear con una intensidad máxima en todos los frentes competitivos. “La cuestión, más allá del físico, es mental. Solo el Barcelona está rindiendo a máximo nivel en todas las competiciones. El Madrid en la Liga no ha funcionado, el Atlético está fuera de la Champions y la Copa y el Valencia solo ha tenido la Liga”, reseñan desde dentro del club para justificar el discreto papel en la Liga.

“Ahora no miro la clasificación. Solo en conseguir el mayor número de puntos posibles en la Liga, donde tenemos que mejorar y alcanzar la mejor posición posible”, afirmó el propio entrenador del Sevilla, quien recupera a Navas para el partido ante el Barcelona y pierde a Sarabia, por sanción, cuando fue preguntado la irregularidad de su equipo en la Liga. Los internacionales del equipo andaluz llegaron bien después de sus respectivos partidos con las selecciones. Especialmente llamativo fue Montella cuando se le preguntó por la posible presencia de Messi en el duelo contra el Barcelona. “He hablado con sus compañeros Banega y Mercado. Uno me ha dicho que no cree que juegue y otro que sí lo hará. Aunque ver jugar a Messi es bello, espero que no lo haga y que se reserve para el partido de la Champions contra la Roma”, aclaró el entrenador del Sevilla, quien no sabe todavía cómo reemplazar al sancionado Sarabia. La inclusión de Pizarro para reforzar el centro del campo o la alineación de Navas como extremo son las dos opciones que está barajando el preparador del conjunto andaluz.