Sarabia: “El United es mejor y más rico, pero esto es un juego”

Pablo Sarabia (Madrid; 1992) sigue soñando con la nieve. No hay nada que le guste más que esquiar, deporte que tuvo que abandonar para dedicarse al fútbol de manera profesional. Es el jugador más en forma de un Sevilla que recibe al Manchester United, uno de los grandes del fútbol mundial, en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Pregunta. ¿Qué tiene la Champions que tanto excita los ánimos?

Respuesta. Es una competición preciosa. Es la más importante y todos los equipos sueñan con ganarla o llegar lejos, que es lo que queremos nosotros. Tenemos un partido muy duro, pero soñamos con estar en los cuartos. El Sevilla se merece estar en cuartos por su gente, por el trabajo que estamos haciendo día a día.

P. ¿Les motiva el hecho de que le den por perdedores en esta cita ante el United?

R. Sabemos cuál es nuestro papel. No nos afecta lo que digan fuera y el Sevilla tiene sus armas para pasar a cuartos. Claro que será complicado y que el Manchester tiene mejor equipo que nosotros, pero eso hay que demostrarlo en el campo. No somos un equipo fácil y tenemos argumentos para castigar al United.

P. ¿Cuáles son las principales virtudes del United?

R. Es un equipo que responde a lo que quiere Mourinho. Muy fuertes en el aspecto físico y táctico. Tiene, además, algo básico en el fútbol como es la velocidad. Mourinho trabaja muy bien a sus equipos. Defienden bien, juntos, con un ánimo colectivo. Pero también tienen puntos débiles que podemos aprovechar.

P. El United tiene nombres deslumbrantes. Jugadores como Pogba ganan más de 300.000 euros semanales.

R. Es un equipo de estrellas, lo sabemos, con jugadores de nivel top. Son ricos. Pero al final el fútbol es un juego y hay que competir. Manda lo que ocurre en el campo y esto es una eliminatoria. Otra cosa sería competir con el Manchester en una Liga. Se trata de hacer goles y de cometer el menor número de errores posible. Esto es fútbol y no importa lo que gane cada uno. Si ganan ese dinero es porque lo han hecho antes muy bien en sus equipos.

P. Mourinho fue el entrenador que le dio la oportunidad de debutar en el Madrid.

R. Le estaré eternamente agradecido porque me permitió vivir uno de los días más felices de mi vida. Estuve trabajando muchos años en la cantera con ese sueño de debutar en el primer equipo y ese día especial llegó en la Champions ante el Auxerre. Mourinho le cae mal a la gente pero es un tío estupendo. Yo le estoy muy agradecido.

P. ¿Cómo es su forma de trabajar?

R. Es un entrenador que vive del aspecto táctico y que transmite garra y carácter ganador. Da hacia fuera una impresión que no se corresponde con lo que es. Repito, es muy buena gente.

P. En el United juegan De Gea, Herrera y Mata.

R. Conozco a De Gea, con el que he compartido equipo en la selección española y con el que me une una buena relación. Jugó en las categorías inferiores del Atlético y se juntaba mucho con Koke. Como yo tengo muy buena relación con Koke, coincidimos mucho. Es una gran persona y un gran portero. Con Ander no he coincidido y con Mata sí nos veíamos de vez en cuando en la Universidad. Mata es un referente para mí por su juego y también por su formación académica. (Sarabia es licenciado en Educación Física).

P. Supongo que habrán aprendido la lección del Leicester en la pasada temporada.

R. Todo es aprendizaje. Aquel gol de Vardy nos hizo polvo cuando teníamos un 2-0 a favor y la eliminatoria encarrilada en nuestro estadio. Sobre todo nos afectó en el aspecto mental. Todo eso te enseña a competir en la Champions, que no perdona los errores y te hace estar muy alerta.

P. El fútbol le da la posibilidad de jugar en Old Trafford, el campo donde soñaba jugar de niño.

R. Desde pequeño se lo decía a mi padre. Uno de mis sueños era poder jugar alguna vez en Old Trafford. Lo primero que hice cuando nos tocó el Manchester United fue llamar a mi padre y decirle que se podía hacer realizar este sueño. Le dije que me gustaría que estuviera ahí. No puede faltar en Manchester.

Sarabia, en el entrenamiento del Sevilla. Aitor Alcalde Getty Images

P. ¿Firma un empate a cero?

R. Llegar vivos a Old Trafford es fundamental, así que… Nosotros apretamos mucho en casa y dejar la portería a cero sería algo importantísimo

P. Old Trafford tiene su mística, pero Nervión también.

R. Por supuesto. El United va a sufrir, sin duda. Nuestra gente es tremenda y el ambiente que se vive allí es inolvidable en cada encuentro de Champions. Espero que el miércoles sea un día grande. Recuerdo la noche del Liverpool. igualamos un 0-3 en un segundo tiempo inolvidable. Saqué el córner y Pizarro hizo el empate en el descuento. Casi me tiré a la grada para celebrarlo porque ellos nos habían empujado mucho para lograr esa pequeña gesta.

P. Mourinho le hizo debutar, pero Sampaoli le dejó una gran huella.

R. Pues sí. Tiene una forma de ver el fútbol que me llamó la atención. El adjetivo de valiente le describe perfectamente. No he conocido en el fútbol a nadie tan valiente como él. Sampaoli me puso en todos los puestos y me hizo aprender una barbaridad.

P. ¿Firma al Madrid en los cuartos?

R. Por supuesto. Nuestro objetivo es pasar de los octavos. Luego, si nos toca un equipo como el Madrid, pues adelante.

P. Han pasado muchas cosas en el Sevilla este año. ¿Esperaban la destitución de Berizzo?

R. La verdad es que nadie lo esperaba en el vestuario, pero son decisiones que tomó la dirección del club y nosotros no podemos hacer nada. He mantenido el contacto con Eduardo después de su destitución para ver cómo le ha ido la enfermedad y me he alegrado mucho de que esté curado, que es lo más importante.

P. ¿Qué le ha dado Montella al equipo?

R. Al Sevilla le veo ahora compacto y con una idea de tener claro cuándo atacar y cuándo replegarse. Ahora sufrimos más en el campo y si sabemos sufrir tienes más posibilidades de ganar los partidos. Trabajamos en ser más verticales y aprovechar mejor los espacios.

P. Montella rota poco.

R. No estamos cansados si se refiere a eso. El entrenador decide y punto.

P. ¿Dónde aprendió a jugar en tantas posiciones?

R. En el Getafe aprendí a sufrir, sobre todo en los primeros años, donde el técnico que me reclamó no me ponía. Viví una parte más amarga del fútbol. Me di cuenta que lo único que te permite conseguir algo en el fútbol es el trabajo. Hay que tener calidad, claro, pero el trabajo es clave. Y luego, el entrenador que me probó en distintas posiciones y sacó lo mejor de mí fue Sampaoli, sin duda. Además, hizo que creyera que podía jugar bien en cualquier posición. E hizo creer al grupo que podíamos aspirar a todo.

P. Parece un buen competidor y está en un buen momento de forma.

R. Lo intento. Me cabreaba de niño cuando perdía con la play. Odio perder. He dido siempre muy competitivo en este aspecto. Las cosas me están saliendo bien, pero en el fútbol no te puedes parar. Hay que seguir y seguir.

P. ¿Se ve con opciones de jugar el Mundial de Rusia?

R. A ver, está complicado, pero no imposible. Voy a seguir trabajando en esta línea, dando asistencias, haciendo goles y ayudando al equipo. Es verdad que dónde esté el Sevilla marcará también mi posible llamada. Por ejemplo, la Champions es un gran escaparate y cuanto más avancemos, mejor en ese sentido. Si viene, sería un sueño que se cumpliría.

P. En el futuro quiere ser profesor de esquí.

R. Sí, es una de las ideas que se pasa por la cabeza para mi futuro. Al final nosotros terminamos a una edad joven y hay que hacer otras cosas. De pequeño adoraba esquiar, hasta que lo tuve que dejar por el fútbol. A los 15 años firmé por el Madrid y lo dejé porque no es una práctica adecuada para un profesional. Esquío desde los cinco años y es algo que me encanta.