Partido 140 en Champions de Mou, y segundo de Montella

“Mourinho es uno de mis referentes como entrenador y al que hay que estudiar”, afirmó Vincenzo Montella, entrenador de un Sevilla que ha recuperado a Banega para el partido ante el Manchester United. El italiano dirigirá su segundo partido en la Liga de Campeones, un dato que contrasta con la enorme experiencia de Mourinho en esta competición. El entrenador portugués dirigirá en Sevilla su partido número 140 en la máxima competición continental, que ha ganado dirigiendo al Oporto (2004) e Inter de Milán (2010). “Para pasar ante el United tenemos que estar todavía mejor que contra el Atlético en Copa”, aclaró el técnico del Sevilla.

Mourinho dirigió un partido de Champions en Sevilla en 2005, perdiendo en la fase de grupos 1-0 con el Chelsea ante el Betis. Marcó el delantero Dani. El Sevilla intentará pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones por cuarta vez en su historia, pues cayó ante Fenerbahçe (2008), CSKA (2010) y Leicester (2016). Sí jugó los cuartos de la Copa de Europa en 1958, quedando eliminado ante el Madrid, que le derrotó por 8-0 en su estadio y empate (2-2) en Sevilla. El propio Mourinho se refirió a ese partido con el Betis en la rueda de prensa previa al partido con el Sevilla, así como a otros triunfos que tuvo von el Madrid en el campo del conjunto andaluz. "Lo que ocurre en el pasado no tiene influencia en lo que ocurra en este partido. Los dos equipos está bastante equilibrados y la eliminatoria se cerrará en Old Trafford", indicó el entrenador del United.

"Para eliminar al Sevilla tenemos que ir a por todas. No creo que sea posible hace seis goles aquí como hice con el Madrid. Hacen falta jugadores como Cristiano Ronaldo o Messi. Lo del Betis fue algo muy concreto. El Sevilla defiende muy bien", aclaró Mourinho, quien alabó al equipo que dirige Montella. "Montella es italiano y sabe cómo defender. Controla bien la distancia entre las líneas y eso no es como en Inglaterra. Allí los extremos solo atacan según dicen una nueva generación de expertos. Tal y como juega el Sevilla, no es fácil hacerles seis goles. No sirve de nada decir que somos los favoritos, el Sevilla es un club ganador, con una gran motivación. Para mí la palabra favorito no significa nada", indicó el preparador del United.