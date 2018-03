Valverde: “Nos lo jugamos todo en este mes”

“Nos lo jugamos todo en este mes. Tanto en la Liga como en la Champions como en la final de Copa. Es la realidad”, expresó con contundencia Ernesto Valverde, técnico del Barcelona. Pero al menos por un día, el calendario azulgrana no era lo más importante en la conferencia de prensa del Txingurri, que atendió a los medios en el acto de presentación del libro de Relatos Solidarios que apadrina y que escrito por periodistas, y que destinará los beneficios a la ONG Proactiva Open Arms. Una entidad dedicada al rescate de refugiados e inmigrantes que cruzan el Mediterráneo en su intento por llegar a Europa.

“No nos dedicamos a salvar a refugiados, solo recogemos náufragos a la deriva. No se nos puede juzgar por hacer algo así”, corrigió el responsable de Open Arms, Óscar Camps, en referencia a que el juez instructor de Catania (Sicilia; Italia) incautó hace una semana y media a uno de sus barcos y acusa a la ONG de favorecer la inmigración ilegal puesto que atracó en Pozzallo (Sicilia) a 216 inmigrantes. “Lo retuvieron después de salvar vidas. Es paradójico”, resolvió. Valverde, que se sumó al #FreeOpenArms –iniciativa en las redes sociales para que liberen el barco-, se posicionó: “Estamos acostumbrados a ser el ejemplo de muchas personas. Nos siguen, nos consideran héroes porque intentamos ganar finales, títulos. Uno no puede evitar pensar que quizás los héroes y ejemplos son gente como Óscar y los que colaboran en Open Arms”. Y remató: “Me encanta poder ayudar a toda esta gente y a ellos que se juegan la vida todos los días. Un placer”.

Valverde y Camps aparecen en la portada del libro en el que también firman su prólogo. Relatos Solidarios ha recaudado más de 800.00€ para entidades benéficas y que su nueva edición saldrá a la venta el próximo dos de abril.

En clave azulgrana

Valverde ayuda de distinta forma al Barça, líder en la Liga. Competición que se reanuda este fin de semana y que enfrentará al equipo azulgrana con el Sevilla en el Pizjuán. Ocurre, que tiene las dudas de Messi, que no jugó en el batacazo argentino ante España (6-1) por unas molestias musculares. Reconoció, sin embargo, no saber nada del estado físico del 10 ni de Ter Stegen –con pequeñas molestias en la rodilla-, a los que valorarán al llegar este jueves a Barcelona. Aunque admitió cierta inquietud, añadió: “Vamos a esperar y no nos vamos a preocupar antes de tiempo”. Fue lógico, en cualquier caso, que también le cuestionaran por el duelo de anoche de la selección ante la Argentina de Leo (pero sin Leo). “Al seleccionador le toca bajar los pies al suelo. Fue un resultado abultado, pero nada más. Es un resultado peligroso porque se puede hacer una bola increíble”. ¿Le preocupa el chasco que se llevaría Messi en caso de no ganar el Mundial?, le preguntaron. “No hay nada ganado por España ni nada perdido por Argentina”, resolvió.