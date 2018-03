Messi, con molestias, trabaja al margen del grupo del Barcelona

El problema muscular de Leo Messi tuvo en vilo a toda la delegación de la selección argentina en su última gira por Europa, especialmente a Jorge Sampaoli. El exentrenador del Sevilla no pudo contar con su jugador estrella en ninguno de los dos amistosos: victoria ante Italia, 2-0; calamitosa derrota frente a España, 6-1. El 10 del Barcelona llegó a la Ciudad Deportiva del Manchester City (donde se concentró la Albiceleste para el duelo ante la Azurra) con molestias en el aductor de la pierna derecha y regresó esta mañana a la Ciudad Deportiva Joan Gamper en una situación similar. Messi, que ayer tuvo el día libre, no realizó todo el entrenamiento junto al resto de sus compañeros, según informó el club azulgrana.

Cuando parecía que Messi estaba listo para jugar en el Etihad Stadium ante Italia el pasado viernes, Sampaoli lo bajó de la lista. “Preferimos que, como tenía esa molestia, no participara, y establecimos que Gio (Lo Celso) ocupara la posición de Leo para no modificar el plan”, explicó el técnico argentino, tras el triunfo ante la selección italiana. Una vez en Valdebebas, la situación del 10 no cambió demasiado. “Me molesta”, dijo el rosarino, el pasado lunes, tras el segundo entrenamiento de Argentina en Madrid (el domingo no había trabajado junto a sus compañeros). Su problema muscular no mejoró y miró la cachetada de España a Argentina desde el palco del Wanda Metropolitano.

Después de intentar levantar la moral de sus compañeros en el vestuario, Messi regresó el martes por la noche a Barcelona, junto a Piqué, Iniesta y Jordi Alba. Ayer descansó y hoy volvió al trabajo. “Creo que no es importante”, dijo Ernesto Valverde este miércoles en la presentación de la 14ª edición del libro Relatos Solidarios del Deporte. “Estoy tranquilo, él se conoce muy bien. Terminó bien el último partido (ante el Athletic), pero es verdad que tenía una pequeña molestia”, completó el entrenador azulgrana. El Barça enfrentará al Sevilla el sábado (20.45 horas). Será el primer partido del apretado trajín que le espera al Barcelona: cinco por la Liga, dos por la Champions (cuartos ante la Roma) y la final de la Copa del Rey frente al Sevilla. En Barcelona piensan como Sampaoli, con la Liga media asegurada (el Barça le lleva 11 puntos al Atlético) y la Roma a la vista (la ida es el próximo miércoles en el Camp Nou), con Messi es mejor no arriesgar.