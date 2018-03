Real Madrid - Getafe en directo, la Liga Santander en vivo

M. 39. (1-0). ¡Vaya latigazo de Carvajal! Envío desde la izquierda, no conecta el remate y el balón le cae al lateral, que se saca un disparo raso y duro. Se le fue por poquísimo.

M. 30. (1-0). El saque de esquina termina en un beun centro de Theo que no conecta bien CR.

M. 16. (0-0). Propone muy poquito el Getafe, con Remy en una banda, Portillo en otra y Ángel en el centro. Apenas toca la pelota y no aprieta en exceso al Madrid en la salida. Ordenadito atrás, vigilando bien los espacios a la espalda, tampoco sufre un equipo el Bordalás al que se le bastante trabajado.

Imagen pobre de las gradas del Bernabéu a menos de diez minutos para que dé comienzo el partido. No habrá ni media entrada. Sin opción alguna de luchar por la Liga, la hora, el clima y el rival han podido influir en la afición blanca.

Descansa Varane y no juega de inicio Marcelo. Marcos Llorente, principal novedad en un once en el que no están ni Kovacic ni Asensio ni Lucas, tres jugadores con muchas opciones de ser titulares en París.